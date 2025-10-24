Estados Unidos ataca otra supuesta ‘narcolancha’ del Tren de Aragua en el Caribe: seis personas murieron

A través de un mensaje en su cuenta de X, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que bajo órdenes del presidente Donald Trump, “el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Tren de Aragua (TdA), una Organización Terrorista Designada (DTO), que trafica narcóticos en el Mar Caribe".

“Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”, aseguró el funcionario en medio de la escalada militar que Washington lleva a cabo en la región contra los carteles de drogas.

Luego, Hegseth dio más detalles sobre el ataque contra la embarcación. “Seis narcoterroristas varones se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales y fue el primer ataque nocturno. Los seis terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”, manifestó el secretario del gobierno Trump.