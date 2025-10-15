Suscribirse

El gobierno de Donald Trump autoriza a la CIA para que realice acciones encubiertas, ¿qué implica esto para Venezuela?

El presidente Donald Trump aseguró que la CIA está orquestando acciones “potencialmente letales” en Venezuela.

Redacción Semana
15 de octubre de 2025, 11:00 p. m.
Donald Trump asegura que la CIA está efectuando operaciones encubiertas en Venezuela
Donald Trump asegura que la CIA está efectuando operaciones encubiertas en Venezuela. | Foto: getty images

La administración de Donald Trump dio una autorización secreta a la CIA para realizar operaciones encubiertas en Venezuela. Esta medida forma parte de una escalada en la campaña de presión contra el líder autoritario venezolano, Nicolás Maduro, con el objetivo final de sacarlo del poder.

La autorización de la CIA permitiría llevar a cabo operaciones potencialmente letales en Venezuela y una variedad de acciones en la región del Caribe. Esto se suma a la reciente intensificación de la campaña, que ha incluido al ejército estadounidense atacando barcos cerca de la costa venezolana y dejando un saldo de 27 presuntos narcotraficantes muertos.

Donald Trump, la CIA y Nicolás Maduro
Donald Trump, la CIA y Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

La autorización permite a la agencia de inteligencia llevar a cabo acciones encubiertas contra Nicolás Maduro o su gobierno, ya sea de manera independiente o como apoyo a una operación militar de mayor envergadura.

Sin embargo, se desconoce si la CIA tiene planes inmediatos para ejecutar operaciones en Venezuela o si estas autorizaciones simplemente sirven como una medida preventiva o de contingencia.

Esta nueva autorización a la CIA coincide con los planes de posible escalada militar del Ejército de Estados Unidos, que está preparando diversas opciones de ataque dentro de Venezuela.

Visual Design.
La Agencia Central de Inteligencia. | Foto: Getty Images

La presencia militar estadounidense en la región es significativa, con un despliegue de 10.000 efectivos, principalmente en Puerto Rico, pero también con marines en buques de asalto anfibio. La Marina ha desplegado un total de ocho buques de guerra de superficie y un submarino en el Caribe.

El mandatario republicano afirmó que ha tomado estas acciones porque Venezuela, según él, ha “liberado prisioneros en Estados Unidos” y debido al alto volumen de drogas que, asegura, ingresan al país proveniente de Venezuela, principalmente por mar, aunque también con intención de detener el tráfico terrestre.

Trump había insinuado previamente que su estrategia de ataque a las embarcaciones de narcotráfico estaba por entrar en una “segunda fase” con acciones en tierra. Finalmente, aseguró que Venezuela está experimentando las consecuencias de esta presión.

El bombardeo realizado por Estados Unidos fue contra una embarcación que había salido de Venezuela
El bombardeo realizado por Estados Unidos. | Foto: Foto: Agencia AFP

El presidente Trump, quien frecuentemente resalta los resultados positivos de la campaña contra las supuestas lanchas de narcotráfico, también ordenó el cese de todo contacto diplomático con Venezuela, según informó The New York Times.

Esta decisión se produjo después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, intentara apaciguar a Estados Unidos ofreciendo la posibilidad de que participara en la explotación de los recursos naturales de Venezuela, como el petróleo y otras materias primas, de acuerdo con la misma fuente.

