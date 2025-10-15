Trump redobla su apuesta contra Maduro: autorizó operaciones secretas de la CIA en Venezuela

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó de manera secreta a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela, según reveló The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses dentro del Gobierno. Esto en medio del aumento de tensiones en la campaña contra el dictador Nicolás Maduro.

De acuerdo con lo conocido, la nueva autoridad permitiría a la CIA llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y realizar una variedad de operaciones en el Caribe.

“La agencia podría tomar medidas encubiertas contra Maduro o su gobierno, ya sea unilateralmente o en conjunto con una operación militar mayor. Se desconoce si la CIA planea operaciones en Venezuela o si las autoridades están concebidas como una medida de contingencia”, dice lo dado a conocer por The New York Times.

La estrategia contra el régimen busca, a toda costa, “expulsar a Maduro del poder”. | Foto: LightRocket via Getty Images

El diario neoyorquino resalta que la medida adoptada por la Casa Blanca se da en medio de que el ejército estadounidense está planeando su propia posible escalada contra el régimen, destacando que siguen elaborando opciones para que el presidente Trump las considere, incluidos ataques dentro de Venezuela contra blancos desconocidos, pero que podría incluir directamente a la dictadura.

Sobre la escalada militar de parte de las fuerzas armadas, se resalta que actualmente hay 10.000 soldados estadounidenses en el Caribe, la mayoría en bases en Puerto Rico, pero también un contingente de marines en buques de asalto anfibio. En total, la Armada cuenta con ocho buques de guerra de superficie y un submarino en el Caribe.

“Las nuevas autoridades, conocidas en la jerga de inteligencia como un hallazgo presidencial, fueron descritas por varios funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para discutir el documento altamente clasificado”, explica The New York Times en el artículo publicado en la tarde de este miércoles.

La estrategia contra el régimen busca, a toda costa, “expulsar a Maduro del poder”, de acuerdo con el medio de comunicación que afirma que la planeación de acciones contra la dictadura fue desarrollada por el secretario de Estado, Marco Rubio, con la ayuda de John Ratcliffe, el director de la CIA, como muestra del trabajo conjunto de todo el aparato gubernamental para lograr la salida del dictador.

Con la medida, Donald Trump busca aumentar la presión contra el dictador Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

El enfoque de la CIA ha tenido varios cambios desde la llegada de Donald Trump; si bien Ratcliffe ha dicho poco sobre las actividades de la agencia en Venezuela, en otra ocasión prometió que, bajo su liderazgo, la CIA se volvería más agresiva.

Durante su audiencia de confirmación al frente de la agencia, Ratcliffe afirmó que haría que la CIA fuera menos reacia al riesgo y más dispuesta a realizar acciones encubiertas cuando el presidente lo ordenara, “yendo a lugares donde nadie más puede ir y haciendo cosas que nadie más puede hacer”, como advertencia a la labor que tendría en el gobierno Trump.