Estados Unidos tiene dos bombarderos con capacidad nuclear frente a las costas de Venezuela

El ejército de Estados Unidos tiene rondando a dos bombarderos tipo B-52 con capacidad nuclear cerca a las aguas territoriales de Venezuela y alrededor de 240 kilómetros de la frontera terrestre del vecino país y su capital, Caracas. Todo en medio de la escalada de tensiones entre el gobierno de Donald Trump y la dictadura de Nicolás Maduro.

Los registros aéreos de ambos bombarderos pudieron ser verificados a través de la plataforma Flight Radar, donde se vio el recorrido de ambos bombardeos, que por más de una hora han dado vueltas cerca a las aguas territoriales de Venezuela.

En las imágenes de la plataforma se puede observar como ambos aviones han dado alrededor de cinco vueltas frente a las aguas territoriales venezolanas. Los dos aviones partieron del aeropuerto regional de Shreveport en el estado de Luisiana en horas de la mañana y desde entonces han estado patrullando cerca a la región isleña de Los Roques.

Vuelos de dos bombarderos B-52 cerca a Venezuela. | Foto: Captura de pantalla de la plataforma Flight Radar

En cuanto a lo que se conoce de los aviones reportados, se sabe que son bombarderos B-52 Stratofortress, los cuales son estratégicos de largo alcance operados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF). Diseñados por Boeing al inicio de la Guerra Fría, realizaron su primer vuelo en 1952 y, más de setenta años después, siguen siendo un emblema del poder militar estadounidense.

Su estructura resistente, su enorme autonomía y su capacidad para transportar grandes cargas les han permitido mantenerse relevantes pese a los profundos cambios geopolíticos desde su creación. Con un alcance superior a los 14.000 kilómetros sin reabastecerse y la posibilidad de cargar más de 32 toneladas de armamento, el B-52 combina potencia, alcance y fiabilidad global.

Puede alcanzar velocidades cercanas a los 1.000 km/h y opera con una tripulación de cinco integrantes: piloto, copiloto, navegante, segundo navegante y oficial de guerra electrónica. A lo largo de su vida operativa, ha demostrado ser una plataforma altamente adaptable, incorporando constantemente nuevas tecnologías, sensores y sistemas defensivos.

Imagen que muestra a los dos bombarderos B-52 cerca a Venezuela | Foto: Captura de pantalla de la plataforma Flight Radar

En el plano ofensivo, el B-52 tiene la capacidad de portar bombas convencionales, misiles de crucero AGM-86 con cabeza nuclear, así como bombas atómicas B61 y B83. En los últimos años, se ha modernizado para emplear armamento guiado de precisión, lo que le permite intervenir en conflictos contemporáneos con una efectividad notable.