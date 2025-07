Avión comercial hace una “maniobra agresiva” para esquivar un bombardero B-52 y evitar tragedia en pleno vuelo

✈️ Un vuelo de SkyWest (Delta) tuvo que hacer un giro brusco para esquivar un bombardero B-52 cerca del aeropuerto de Minot, Dakota del Norte. El piloto se disculpó con los pasajeros: “No es normal, no nos avisaron”. 🔗Más información: https://t.co/xUR7MUzbVF pic.twitter.com/TVVHHT2qWI

“Perdón por la maniobra agresiva. Esto me tomó por sorpresa. Esto es completamente anormal. No entiendo por qué no nos avisaron”, dijo el piloto tras su peligrosa maniobra, según lo que se escucha en un video que compartió una viajera en sus redes sociales.