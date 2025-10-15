Suscribirse

Mundo

Maduro responde a Estados Unidos e inicia ejercicios militares en los barrios más grandes de Caracas

El líder del régimen hizo un llamado para “activar toda la fuerza militar de defensa integral, popular y policial”.

Redacción Semana
15 de octubre de 2025, 4:46 p. m.
Nicolás Maduro, habla durante una marcha para conmemorar el "Día de la Resistencia Indígena" en Caracas el 12 de octubre de 2025.
Nicolás Maduro habla durante una marcha para conmemorar el 'Día de la Resistencia Indígena' en Caracas. 12 de octubre de 2025 | Foto: AFP

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el miércoles la realización de ejercicios militares en las barriadas más grandes del país, en respuesta al despliegue de barcos de Estados Unidos en el Caribe que su gobierno denuncia como una amenaza a la paz en la región y como un intento de sacarlo del poder, tras más de 12 años al mando del país y dos elecciones denunciadas mundialmente como fraudulentas.

Desde agosto, la administración del presidente Donald Trump desplegó buques de guerra en el Caribe destinados a la lucha antinarcóticos, según Washington. El mandatario acusa a Maduro de encabezar redes de narcotráfico como las del Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, de la cual aseguran que el dictador es directamente su líder.

Contexto: Uno de los medios más influyentes de EE. UU. lanza contundente predicción sobre Maduro: “Están a punto de terminar”

Maduro niega los señalamientos y afirma que son una excusa para justificar una incursión militar en Venezuela con el fin de deponerlo del cargo, asegurando que su régimen enfrenta la “amenaza militar más letal y extravagante de la historia”. A la vez, ha hecho constantes llamados a la comunidad internacional para que rechacen las acciones de Estados Unidos.

El líder del gobierno de Venezuela, Nicolas Maduro, tomará medidas para contrarrestrar a Trump.(Photo by Federico PARRA / AFP)
El líder del gobierno de Venezuela, Nicolas Maduro, tomará nuevas medidas para contrarrestar a Trump. | Foto: AFP

El martes, Trump informó que fuerzas militares de su país destruyeron otra lancha con “seis narcoterroristas”. Al menos cinco pequeñas embarcaciones han sido bombardeadas desde el 2 de septiembre, con un saldo de 27 muertos. Caracas denuncia esto como “ejecuciones extrajudiciales” y manifiesta que las personas dadas de baja no son parte de grupos narcotraficantes.

“Vamos a activar toda la fuerza militar de defensa integral, popular, militar, policial, activadas y unidas”, dijo Maduro en un audio que se dio a conocer en Telegram, donde el régimen comparte sus comunicados. La televisión estatal mostró imágenes de la movilización de vehículos blindados desde la madrugada en Petare, una de las barriadas más grandes de Venezuela, ubicada en Caracas.

Contexto: Trump ordena crear una fuerza militar conjunta con estos países para “aplastar” a los carteles en el Caribe
Nicolás Maduro le envió una misiva al mandatario norteamericano en el marco del despliegue militar en el Caribe
Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: Getty Images

El despliegue del miércoles abarca la capital y el vecino estado Miranda, donde se congregan unos siete millones de habitantes venezolanos. Maduro dijo que la movilización busca “defender montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas, mercados” y comunidades “para seguir ganando la paz” en respuesta a Washington.

Por su parte, el ministro del Interior y mano derecha del dictador venezolano, Diosdado Cabello, dijo que los ataques de Estados Unidos “solo tienen como objetivo robarle a Venezuela sus inmensos recursos naturales”. Cabello indicó que los ejercicios de movilización son parte de una “ofensiva permanente” frente al “asedio” y la “agresión” de Estados Unidos.

Contexto: Estados Unidos tiene dos bombarderos con capacidad nuclear frente a las costas de Venezuela

*Con información de AFP.

