El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo ataque a una embarcación narco en el Caribe, justo frente a costas venezolanas.

“Bajo mi autorización permanente como comandante en jefe, esta mañana, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal en un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada (DTO)”, manifestó el presidente.

Según Trump, la embarcación realizaba narcotráfico en el área de responsabilidad del US SOUTHCOM, Comando Sur de Estados Unidos, justo frente a la costa de Venezuela.

“La inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos, estaba asociado con redes ilícitas, narcoterroristas y transitaba por una ruta conocida”, dijo el mandatario estadounidense.

“El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales, y seis narcoterroristas masculinos a bordo del barco murieron en el ataque”, concluyó.

El mandatario acompañó su mensaje con un video en blanco y negro en el que se observa una lancha inmóvil en el mar, y luego el impacto de un misil que la destruye totalmente.

Washington asegura que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, es el líder de la supuesta red de narcotráfico Cartel de los Soles, organización declarada como terrorista por la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump desplegó en agosto buques de guerra, aviones y un submarino de propulsión nuclear en el Caribe sur, frente a las costas de Venezuela. Asegura que usa el “poderío militar” estadounidense para atacar a narcotraficantes.

Embarcación atacada por Estados Unidos. | Foto: Truth/DonaldTrump

El pasado 11 de octubre, Maduro denunció el “asedio” de la administración de Trump. Washington justifica el uso de su “poderío militar” en la lucha contra supuestas redes de narcotráfico que vincula con funcionarios venezolanos.

“Estamos entonces activados desde las 00:00 horas en las zonas de defensa integral Anzoátegui, Monagas y Bolívar, un corredor vital del país que va desde el mar Caribe hasta el Orinoco y hasta el sur de la frontera con Brasil”, publicó Maduro en Telegram.

Afirmó además que Venezuela tiene “derecho a la paz” en medio de una “escalada militar” de Estados Unidos.

Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: AFP, GETTY Y USNAVY