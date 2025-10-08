Suscribirse

Fracasó en el Senado la resolución para frenar los ataques del presidente Trump contra Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles

Una iniciativa demócrata buscaba limitar las acciones del presidente en la luca contra las drogas.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

9 de octubre de 2025, 12:57 a. m.
El Senado de Estados Unidos tomó una drástica decisión este miércoles, 8 de octubre, en la que no prosperó la intensión de los demócratas de frenar las acciones del presidente Donald Trump en el Mar Caribe contra el narcotráfico, Nicolás Maduro y el Cartel de los soles, en una lucha que está librando el país con la política de seguridad nacional.

El Senado optó por seguir respaldando las acciones de Trump contra los carteles de drogas en América del Sur y el Caribe.

Noticia en desarrollo

