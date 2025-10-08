Estados Unidos le pide a Gustavo Petro retractarse públicamente tras acusación “infundada” por lancha bombardeada en el Caribe

En las últimas horas, el periodista Juan Camilo Merlano recibió la respuesta de la Casa Blanca a las acusaciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre el bombardeo a una de las embarcaciones en el Caribe, que supuestamente —según él— era colombiana.

La Casa Blanca le dijo al periodista que espera una retractación pública ante el señalamiento.

“Estados Unidos espera que el presidente Petro se retracte públicamente de su declaración infundada y reprochable, para que podamos volver a un diálogo productivo, centrado en construir un futuro fuerte y próspero para los pueblos de Estados Unidos y Colombia”, dijo un oficial de la Casa Blanca.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró más temprano que la última embarcación bombardeada por Estados Unidos en el Caribe era colombiana, en el marco de las operaciones militares estadounidense emprendidas en las últimas semanas contra embarcaciones venezolanas en el Caribe.

“Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien. No hay guerra contra el contrabando, hay una guerra por el petróleo y debe ser detenida por el mundo. La agresión es contra toda América Latina y el Caribe”, dijo Petro.

El mandatario colombiano dijo que está reunido con varios Gobiernos europeos y aseguró que “se ha abierto un nuevo escenario de guerra” en el Caribe.

El jefe de Estado realizó estos comentarios a través de su perfil en la red social X, donde ha citado una publicación del senador demócrata Adam Smith en la que pedía bloquear el uso de la fuerza militar en la región.

El senador Adam Shiff está en lo correcto.



Ahora me encuentro en una reunión con los gobiernos Europeos y diré lo mismo.



Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe.



“Mañana (...) forzaremos una votación para bloquear el uso de nuestras Fuerzas Armadas por parte de Trump para llevar a cabo ataques contra buques en el mar Caribe. El congreso no ha autorizado estos ataques. Son ilegales y podrían arrastrar a Estados Unidos a otra guerra”, aseveró.