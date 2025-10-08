“Lo inevitable está cerca”: aliado de Trump predice la caída de Nicolás Maduro en medio de elevadas tensiones en el Caribe

El congresista republicano de Estados Unidos, Carlos Giménez, se ha pronunciado en varias oportunidades sobre las tensiones que se han intensificado entre Washington y Venezuela en medio de una guerra contra los grupos narcotraficantes. Además, ha aprovechado para sentenciar que Nicolás Maduro está próximo a ser derrocado.

“El régimen narcoterrorista del Cártel de los Soles está de rodillas“, escribió el representante por el estado de Florida en su cuenta de X este miércoles, 8 de octubre.

El presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: Getty Images

La administración del presidente Donald Trump considera a Maduro como el líder del Cartel de los Soles, por lo que ha establecido una recompensa de hasta 50 millones de dólares por él.

“El dictador Nicolás Maduro no llegará muy lejos con sus aliados marxistas y apologistas“, agregó Giménez en su trino. ”Ignora el ruido. Lo inevitable está cerca".

🚨#SOSVenezuela🚨



The narco terrorist Cartel de los Soles regime is on its knees.



Dictator Nicolas Maduro is not going to get very far with his Marxist & apologist allies.



Ignore the noise.



The inevitable is near. — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) October 8, 2025

Los comentarios de uno de los mayores críticos del chavismo en Estados Unidos se producen en medio de máxima tensión entre ambos países. El gobierno de Trump declaró, días atrás, que el país se encuentra en “conflicto armado” con los grupos narco, además estableció que los miembros de aquellas agrupaciones son combatientes internacionales.

Lo anterior le da poder a las fuerzas militares estadounidenses de ampliar sus ofensivas a largo plazo, en lugar de completar misiones individuales. Desde mediados de septiembre, que se desplegaron buques y aviones de guerra en el Caribe, se han atacado cinco barcos, presuntamente, narcotraficantes.

En esas ofensivas han muerto al menos 21 personas.

EE. UU. ha atacado cinco presuntas narcolanchas desde mediados de septiembre de 2025. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @DOWResponse

Además, la administración de Estados Unidos ha insinuado que podría entrar a Venezuela para bombardear bases criminales. El medio CNN reveló que el gobierno tiene un documento secreto donde radican los nombres de bandas narco y supuestos criminales para justificar la legalidad de sus acciones militares.

No es todo, el gobierno de Trump declaró que las agrupaciones narcotraficantes son “terroristas”, lo que también le da potestad de usar a su ejército para imponer una mano severa.

Mientras tanto, Nicolás Maduro ha negado que en su país operen las redes de narcotráfico más grandes de Latinoamérica, además ha rechazado las acusaciones de que lidera uno de los carteles del continente, y ha sentenciado que nadie podrá ingresar a su territorio.

Nicolás Maduro. | Foto: Anadolu via Getty Images

Por su parte, el Congreso de Estados Unidos ha manifestado sus dudas frente a la legalidad de las misiones militares que ha llevado a cabo la administración republicana.