Suscribirse

Estados Unidos

Así es como EE. UU. podría ingresar a Venezuela para una ofensiva militar: Trump prepara el terreno para atacar carteles

Hasta la fecha, las fuerzas estadounidenses han atacado “narcolanchas” en el Caribe, cerca de territorio venezolano.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Mundo
6 de octubre de 2025, 9:51 p. m.
Donald Trump le declaró la guerra a los carteles vinculados con el tráfico de droga
Donald Trump les declaró la guerra a los carteles vinculados con el tráfico de droga. | Foto: GETTY y X/@agusantonetti

Estados Unidos ha desatado una guerra contra el narcotráfico en el Caribe, cerca de territorio venezolano, donde ha atacado al menos cinco embarcaciones que, al parecer, transportaban droga hacia Norte América. Al tiempo, ha intensificado las tensiones contra el dictador Nicolás Maduro.

En medio de su alocución en la Estación Naval de Norfolk, en el estado de Virginia, el presidente Donald Trump agradeció y elogió a sus fuerzas militares por “hacer volar por los aires a los terroristas del cartel”.

Contexto: Maduro ordena respuesta militar tras bombardeo de EE. UU. en el Caribe: “Si es necesario, iremos a la lucha armada”

E insinuó que sus agentes podrían ingresar a Venezuela, debido a que, según sus justificaciones, es posible que los grupos criminales trafiquen por tierra y no por mar.

EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Foto: Getty Images

“En las últimas semanas, la Marina ha apoyado nuestra misión de acabar con los terroristas del cartel. Anoche hicimos otra”, dijo el mandatario el pasado domingo. “Ya no vienen por mar, así que ahora tendremos que empezar a buscar por tierra porque se verán obligados a ir por tierra”.

Para poder llevar a cabo aquel plan sin precedentes, el presidente se puede armar de la Constitución para abrirse vía legal de atacar en una nación extranjera. La semana pasada, Trump declaró que su país está en “conflicto armado” con los carteles de droga.

Lo anterior le da potestad a las fuerzas de Estados Unidos de ampliar sus ofensivas a largo plazo, en lugar de desempeñar misiones por separado y con un objetivo único.

Ataque a narcolancha en el Caribe.
Ataque a narcolancha en el Caribe, a mediados de septiembre. Hasta el momento, hay al menos 21 fallecidos en los cinco ataques a barcos. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @DOWResponse

Expertos estadounidenses han expresado a la prensa nacional que el Gobierno podría hacer uso del artículo II de la Constitución, que le da libertad al presidente de usar el ejército para defender la seguridad de Estados Unidos.

Contexto: Trump anuncia la “fase dos” de su ofensiva cerca de Venezuela y reafirma tener control marítimo en el Caribe

Al mismo tiempo, el jefe de Estado puede invocar la Ley de Poderes de Guerra, que abre una ventana de 60 días para que Presidencia pueda llevar a cabo operaciones militares, antes de pedir aprobación en el Congreso.

De acuerdo con los análisis de los medios de comunicación, los primeros operativos estadounidenses fuera del Caribe podrían ser realizados con drones.

CARACAS, VENZUELA - SEPTEMBER 15: Venezuela's President Nicolas Maduro makes a speech at the end of a press conference with international media at Hotel Eurobuilding in Caracas, Venezuela on September 15, 2025. (Photo by Ivan Mcgregor/Anadolu via Getty Images)
Nicolás Maduro es buscado por el Gobierno de Estados Unidos. | Foto: Anadolu via Getty Images

The New York Times y NBC News han citado fuentes cercanas a la información de la Casa Blanca, y anónimas, que han declarado que el país norteamericano está planeado bombardear dentro de Venezuela, en contra específicamente del Cartel de los Soles, agrupación que —según la administración de Trump— dirige Nicolás Maduro.

Pese a que la iniciativa suscita bastantes dudas legales en el derecho internacional, Estados Unidos ha intentado escudarse equiparando a los carteles de droga con grupos terroristas como Al Qaeda o el Estado Islámico (ISIS).

Hasta el momento, las fuerzas norteamericanas han desplegado buques de guerra, aviones de combate y submarinos con propulsión nuclear en el Caribe, sin acercarse de manera amenazadora a tierra firme.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Duras críticas contra Agmeth Escaf por el proyecto de ley de la arepa de huevo. Esto pasó

2. Daniela Álvarez confesó cómo logró salir adelante y ser parte de las grandes pasarelas: “Hacer ese cambio”

3. Trump asegura que la paz en Gaza está cerca y revela avances clave con Hamás

4. “Una compulsa miserable por una declaración fantasiosa”: Álvaro Uribe reacciona a investigación por asesinato de dos abogados

5. El mensaje que dio Efraín Cepeda un mes después de confirmar su aspiración presidencial: “No soy el comunista”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosTrumpVenezuela

Noticias Destacadas

PayPal introduce recompensa del 5% en compras con pago posterior para aliviar el estrés financiero de los compradores

Redacción Mundo
x

Inundaciones y formación de tormentas: así está el pronóstico del tiempo en Miami y parte de Florida

Redacción Mundo
Donald Trump le declaró la guerra a los carteles vinculados con el tráfico de droga

Así es como EE. UU. podría ingresar a Venezuela para una ofensiva militar: Trump prepara el terreno para atacar carteles

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.