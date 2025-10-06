Suscribirse

Régimen de Maduro denuncia supuesto plan para atentar contra Embajada de Estados Unidos en Caracas

Según el comunicado, se culpa a “sectores extremistas de la derecha” de querer atentar con explosivos contra la sede diplomática.

Redacción Mundo
6 de octubre de 2025, 2:38 p. m.
Nicolás Maduro y Donald Trump
Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: AFP / Getty Images

A través de un comunicado, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela advirtió este lunes de un plan de “extremistas” para colocar “explosivos” en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, en un contexto de creciente tensión entre ambos países por el despliegue militar de Washington en el Caribe contra los grupos narcotraficantes que operan en el vecino país.

Es de recordar que las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos están rotas desde 2019, luego de que Washington no reconociese la primera reelección del dictador Nicolás Maduro, condenada por la comunidad internacional. Desde entonces, la embajada está ocupada por algunos empleados de trabajos diplomáticos.

Contexto: Trump confirma otro ataque contra narcos en el Caribe y advierte a los carteles: “Tendremos que empezar a buscar por tierra”

Según un comunicado del jefe de la delegación de Venezuela para el diálogo con Estados Unidos, Jorge Rodríguez, “mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intentan colocar explosivos letales en la embajada de EE. UU.”, según dice el texto compartido en la noche del domingo.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, hace un gesto durante una conferencia de prensa para dar inicio a la campaña electoral para las elecciones municipales en Caracas el 11 de julio de 2025
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, fue quien hizo la denuncia en sus redes sociales. | Foto: AFP

“En mi condición de jefe de diálogo y paz de Venezuela quiero anunciar que por tres vías distintas hemos advertido al Gobierno de EE. UU. de una grave amenaza, mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intentan colocar explosivos letales en la Embajada de EE. UU. en Venezuela”, es el texto del comunicado.

La dictadura de Venezuela suele denunciar planes conspirativos de los que culpa a la oposición. “Hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que nuestro gobierno respeta y protege”, añadió Rodríguez, que también informó a una embajada europea para que le comunique de estos planes a Washington.

Contexto: Maduro ordena respuesta militar tras bombardeo de EE. UU. en el Caribe: “Si es necesario, iremos a la lucha armada”

Hasta el momento, ni la sede diplomática estadounidense en Caracas, ni directamente el Gobierno de los Estados Unidos se han referido a la supuesta amenazada denunciada por la dictadura de Nicolás Maduro, que tampoco ha ofrecido más detalles sobre el supuesto plan para atentar contra la embajada.

El líder del gobierno de Venezuela, Nicolas Maduro, tomará medidas para contrarrestrar a Trump.(Photo by Federico PARRA / AFP)
El régimen de Nicolás Maduro hizo la denuncia sobre el supuesto plan para atacar la embajada. | Foto: AFP

Esto se da en medio de que, en las últimas semanas, ha circulado en redes sociales el rumor de que la líder opositora María Corina Machado, en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, se refugia en la embajada de Estados Unidos, aunque su paradero no ha sido confirmado.

Además, la noticia se da en medio de la operación militar que Estados Unidos desplegó a finales de agosto con ocho buques y un submarino nuclear en aguas internacionales del sur del Caribe, frente a las costas de Venezuela, con el argumento de “combatir el narcotráfico”.

Contexto: Maduro lanza contundente mensaje a EE. UU.: “pasaremos a la lucha armada si es necesario”

El pasado viernes, Estados Unidos anunció el quinto ataque contra una embarcación presuntamente utilizada por narcotraficantes frente a las costas de Venezuela, con saldo de cuatro muertos. Al menos 21 personas murieron en estos ataques, de acuerdo con la Casa Blanca. Mientras que el régimen de Maduro denuncia un “asedio” y una “amenaza” con el objetivo de un “cambio de régimen”.

*Con información de AFP.

