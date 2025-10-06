Maduro habló sobre presunto plan para atentar contra Embajada de EE. UU.: “grupo terrorista local”

Jorge Rodríguez, uno de los hombres más cercanos a Nicolás Maduro, indicó este lunes, 6 de octubre, en un comunicado, que advirtieron “al gobierno de Estados Unidos de una grave amenaza” por tres vías distintas", refiriéndose a un plan de “extremistas” para colocar “explosivos” en su embajada en Caracas.

En su programa semanal de televisión, Nicolás Maduro dijo que un “grupo terrorista local” planeaba colocar una carga explosiva para una “operación de falsa bandera” que buscaba “comenzar una escalada de enfrentamiento”.

“Hubo dos fuentes, una fuente de carácter nacional y una fuente de carácter internacional, que se le hizo seguimiento y coincidió con la posibilidad de que un grupo terrorista local colocara una carga explosiva en la embajada de Estados Unidos en Caracas”, afirmó.

“Era una acción de provocación”, dijo el dictador venezolano.

“Fue confirmado por al menos 2fuentes de mucha credibilidad(…)La investigación continúa(...) Puedo decir que en la tarde de hoy, Jorge Rodríguez informó al gobierno de EEUU de los responsables de este plan y en qué parte están”,dijo Maduro sobre embajada de EEUU en Caracas… pic.twitter.com/Aqh0bjCv81 — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) October 7, 2025

Maduro señaló que Rodríguez informó la tarde del lunes “oficialmente al gobierno de Estados Unidos” sobre “los responsables de la preparación de este ataque terrorista” e indicó que buscan a algunos de los responsables en Venezuela. Su gobierno suele denunciar complot vinculados a opositores.

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos están rotas desde enero de 2019.

“Hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que nuestro gobierno respeta y protege”, añadió Rodríguez, que también informó a una embajada europea para que le comunique de estos planes a Washington.

Durante semanas ha circulado en redes sociales el rumor de que la líder opositora María Corina Machado, en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, se refugia en la embajada de Estados Unidos.

Comunicado de Jorge Rodríguez | Foto: X/@TachiraProtesta

Sin embargo, su paradero no ha sido confirmado por la AFP y ninguna autoridad venezolana ni estadounidense confirma estos rumores.

Sin embargo, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ha insinuado que Machado se refugia en esa sede diplomática.

“Ella está en Valle Arriba, en una casa grandota, que dicen que no hay nadie, pero sí hay (...) pero no le vayan a decir a nadie porque es secreto”, ironizó Cabello el pasado 17 de septiembre. Valle Arriba es una zona acomodada de Caracas donde se ubica la embajada estadounidense.

La oposición se atribuye la victoria en las elecciones presidenciales de 2024 en las que denunció fraude. La segunda reelección de Maduro tampoco fue reconocida por Washington.

Diosdado Cabello amenazó en distintas ocasiones a María Corina Machado | Foto: Getty Images

Estados Unidos desplegó a finales de agosto ocho buques y un submarino nuclear en aguas internacionales del sur del Caribe, frente a las costas de Venezuela, con el argumento de combatir el “narcotráfico”.