Suscribirse

MUNDO

Maduro firma decreto de conmoción exterior por amenazas de EE. UU.: “Le da poderes especiales”

El decreto incluye la “restricción temporal” de derechos constitucionales.

Redacción Mundo
29 de septiembre de 2025, 9:05 p. m.
Maduro ha rechazado la "amenaza" de injerencia por parte de Estados Unidos
Maduro ha rechazado la "amenaza" de injerencia por parte de Estados Unidos | Foto: Getty Images

El líder del régimen venezolano firmó un decreto para declarar un estado de excepción que da poderes especiales a Nicolás Maduro en caso de “agresión” de Estados Unidos, que movilizó tropas al Caribe, según informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Washington desplegó ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear como parte de un plan para combatir el narcotráfico en el Caribe, donde asegura que destruyó al menos tres embarcaciones supuestamente cargadas con drogas provenientes de Venezuela con un saldo de 14 fallecidos.

“El presidente suscribió el decreto de conmoción externa”, dijo Delcy Rodríguez en un acto en Caracas con el cuerpo diplomático acreditado en el país, donde exhibió una copia del decreto.

El decreto permite a Maduro “actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela” si Estados Unidos “se llega a atrever, a agredir a nuestra patria”, agregó.

Una fuente aclaró a la AFP que Maduro aún no suscribió el documento. “La vicepresidenta presentó el documento para mostrar que todo estaba listo y que el presidente lo puede decretar en cualquier momento”, dijo bajo reserva, mientras que Rodríguez aseguraba que ya estaba firmado, en un video que se publicó en las redes sociales.

El decreto de conmoción está contemplado en una ley de estados de excepción e incluye la “restricción temporal” de derechos constitucionales.

Esta cuestión genera inquietud. El director de la oenegé Acceso a la Justicia, Ali Daniels, manifestó que la “suspensión o limitación de derechos que no se ajusten a la realidad” es la “principal preocupación” de su organización.

Decreto que firmó Maduro fue presentado por la vicepresidenta
Decreto que firmó Maduro fue presentado por la vicepresidenta | Foto: X/@UKR_token

Nicolás Maduro llamó al alistamiento en las reservas militares y ordenó ejercicios en la Fuerza Armada, así como simulacros para situaciones de emergencia.

“Hay una Venezuela compacta en la defensa de nuestro país, preparada para la defensa de Venezuela”, insistió Rodríguez. “Jamás entregaremos la patria”.

Venezuela ya denunció ante la ONU las maniobras de Estados Unidos en el Caribe.

Contexto: Maduro reta a Trump y asegura que “nadie allá cree las mentiras que difunden sobre Venezuela”

“Quienes piensen que una agresión armada militar guerrerista contra Venezuela solamente va a perjudicar al pueblo, al gobierno venezolano, nuevamente se van a equivocar: se va a afectar todo el país, quizá por décadas, se va a afectar nuestra región, no tengan dudas, se va a afectar a Estados Unidos”, indicó Rodríguez.

La vicepresidenta señaló además que será juzgada toda persona que “promueva y apoye, que facilite, que haga apología de una agresión militar”.

Nicolás Maduro ordenó realizar un simulacro este fin de semana
Nicolás Maduro ordenó realizar un simulacro el pasado fin de semana | Foto: FB/Nicolas Maduro

El gobierno ya ha señalado, por ejemplo, a la líder opositora María Corina Machado de abogar desde la clandestinidad por una intervención extranjera.

Con información de AFP*

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Exministro José Manuel Restrepo habló de graves implicaciones que tiene para Colombia que minHacienda renuncie a su visa de EE. UU.

2. Comerciante hace estallar su propio establecimiento tras llegada de extorsionistas: en Perú se presenta una extorsión cada 19 minutos

3. Denuncian a Antonio Espitia, concejal de Córdoba, por presunto maltrato animal; habría arrastrado a un perro mientras manejaba una moto

4. Señalado cabecilla de la banda Los Choneros muere tras enfrentarse a tiros a miembros de la Dijín, tres de sus escoltas fueron capturados

5. La estrella de Hollywood Sylvester Stallone publicará sus memorias en 2026, revelará anécdotas inéditas sobre su infancia y su estrellato

LEER MENOS

Noticias relacionadas

maduroNicolás MadurodecretosVenezuelaEstados Unido

Noticias Destacadas

Explosión a extorsionistas

Comerciante hace estallar su propio establecimiento tras llegada de extorsionistas: en Perú se presenta una extorsión cada 19 minutos

Redacción Semana
El hombre de 43 años de edad fue detenido en plena playa

Líder de banda criminal es capturado mientras tomaba el sol en la playa: el video se hizo viral

Redacción Mundo
.

Dirigentes de partidos israelíes critican las disculpas de Netanyahu a Qatar: “un país que apoya y financia el terrorismo”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.