Maduro reta a Trump y asegura que “nadie allá cree las mentiras que difunden sobre Venezuela”

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, lanzó un nuevo desafío al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al afirmar que la campaña internacional contra su administración “no convence a nadie, ni siquiera al pueblo estadounidense”. Lo dijo a través de sus redes sociales en un video.

Sus declaraciones se produjeron en medio de la creciente tensión entre Caracas y Washington por el despliegue militar norteamericano en el Caribe y las acusaciones de narcotráfico que pesan sobre el régimen, según las cuales Maduro sería el líder del reconocido Cartel de los Soles y tendría vínculos con el Tren de Aragua.

“Nadie allá cree las mentiras que difunden sobre Venezuela. ¡Esa batalla por la verdad la estamos ganando!”, expresó Maduro en un discurso compartido por la televisión estatal y las redes sociales de la presidencia.

Según él, las acusaciones en su contra forman parte de una “estrategia de desprestigio basada en la infamia”, promovida por el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca con fines políticos.

Nicolás Maduro, dictador venezolano. | Foto: Anadolu via Getty Images

Nicolás Maduro aseguró que la narrativa impulsada por Washington se asemeja a un guion cinematográfico en el que Venezuela aparece como un villano fabricado contra Estados Unidos.

“El imperio no busca el bienestar de nuestro pueblo, sino sostener un relato tipo Hollywood para justificar agresiones y sanciones”, afirmó el dictador venezolano en sus redes sociales.

Además, el líder chavista ironizó al señalar que, a diferencia de lo que ocurrió con Irak, Estados Unidos no puede acusar a su gobierno de tener “armas de destrucción masiva”, por lo que ha optado por otro tipo de historias de la vinculación al narcotráfico contra su régimen que, según él, carecen de sustento.

Nicolás Maduro envió un nuevo mensaje a Donald Trump. | Foto: AFP / Getty Images

El mandatario dijo que su versión está respaldada por informes de organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea y la Organización Mundial de Aduanas, que —según aseguró— desmontan las denuncias formuladas por Washington.

Incluso mencionó que “los propios datos de la DEA contradicen la narrativa de infamia”, insistiendo en que la credibilidad de las acusaciones se ha visto debilitada.

Concluyó su intervención subrayando que la supuesta campaña de mentiras no ha tenido éxito en la opinión pública internacional. “No hay nadie que crea las mentiras que están diciendo sobre Venezuela”, afirmó.