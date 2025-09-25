Suscribirse

Estados Unidos

Trump lanza dura advertencia a Maduro: “Téngase por avisado, lo haremos volar por los aires”

Ante la ONU, el presidente norteamericano volvió a amenazar a Maduro, a quien considera “ilegítimo” y líder de una banda criminal.

Redacción Mundo
26 de septiembre de 2025, 1:58 a. m.
Nicolás Maduro le envió una misiva al mandatario norteamericano en el marco del despliegue militar en el Caribe
Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, que tuvo lugar el pasado martes, 23 de septiembre, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, aprovechó para referirse a la persecución que ha desatado en el Caribe en contra de grupos narcotraficantes que llevan droga al país norteamericano.

En su contundente declaración, frente a los mandatarios del mundo, el mandatario estadounidense lanzó que: “a todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América: téngase por avisado, lo haremos volar por los aires”.

ONU
El presidente Donald Trump dio su discurso ante la ONU el martes, 23 de septiembre. | Foto: AP

En su intervención, que superó los 15 minutos protocolarios, el presidente además aprovechó para señalar que los países europeos deberían cerrar sus fronteras —como él lo ha venido haciendo desde su vuelta a la Casa Blanca—, debido a que la migración irregular estaba “conduciendo al infierno” al antiguo continente.

Y sumó sus sentencias sobre el narcoterrorismo que, según él, azota la primera potencia del mundo. Desde hace semanas, Trump se refirió a Nicolás Maduro como un “narco que controla el Tren de Aragua”, grupo que ya determinó como terrorista. Hay que recordar que impuso una recompensa de hasta 50 millones de dólares por el dictador de Venezuela.

Contexto: Exponen qué hay detrás del discurso de Petro ante la ONU: “Estaba sirviendo como abogado de oficio”

“Estamos usando todo el poder de Estados Unidos para destruir a terroristas venezolanos y las redes de narcotráfico que dirige Nicolás Maduro”, dijo en su discurso.

El líder del gobierno de Venezuela, Nicolas Maduro, tomará medidas para contrarrestrar a Trump.(Photo by Federico PARRA / AFP)
El dictador de Venezuela, Nicolas Maduro. | Foto: AFP

Sus declaraciones tienen lugar en medio de elevadas tensiones en el Caribe, donde el presidente ha desplegado sus fuerzas cerca de territorio venezolano y ha atacado hasta tres embarcaciones que, según él —y sin pruebas— transportaban drogas que matarían a más de 25.000 estadounidenses.

Su presencia militar en aquel territorio incluye siete buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y aviones cazas furtivos F-35.

Ataque a narcolancha en el Caribe.
Ataque a narcolancha en el Caribe, las imágenes las compartió presidencia. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @DOWResponse

La semana pasada, Maduro envió una carta a la Casa Blanca negando las acusaciones del jefe de Estado estadounidense, y detallando que únicamente el 5 % de la droga producida en Colombia había pasado por Venezuela, y que el 70 % de esta producción había sido destruida por las autoridades venezolanas.

Contexto: El decreto de Maduro que podría cambiar la relación con Estados Unidos: tensión al límite

Ante esa carta, la portavoz de la presidencia, Karoline Leavitt, aseguró a la prensa que “Maduro repitió muchas mentiras en esa carta, y la postura de la administración sobre Venezuela no ha cambiado”.

Esa carta, además, invitaba a una reunión bilateral tras los recientes ataques a barcos, presuntamente, narcoterroristas. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el gobierno de Estados Unidos.

Noticias relacionadas

Estados Unidos

Noticias Destacadas

