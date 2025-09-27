Simulacro nacional de emergencia de Nicolás Maduro en Venezuela: horario y razones de la convocatoria

Este sábado, 27 de septiembre, se lleva a cabo un simulacro ante conflictos armados o desastres naturales y la preparación de un estado de excepción. Lo anterior, dado a que el régimen venezolano sigue movilizándose frente a lo que considera “amenazas” de Estados Unidos y sus barcos de guerra en el Caribe.

Hace un mes, el gobierno de Donald Trump aumentó la presión sobre Caracas cuando desplegó ocho barcos y un submarino en el mar Caribe, donde asegura haber destruido tres embarcaciones de presuntos traficantes de drogas provenientes de Venezuela, con saldo de 14 personas muertas.

Trump también rechazó una invitación al diálogo del dictador venezolano Nicolás Maduro, a quien acusa de encabezar un supuesto cartel de narcotraficantes.

De izquierda de recha: el dictador Nicolás Maduro y el presidente Donald Trump. | Foto: Getty Images

El ministro de Exteriores del régimen venezolano, Yvan Gil, dijo el viernes en representación de Maduro que la operación militar de Estados Unidos en el Caribe “viola” la carta de Naciones Unidas.

Gil denunció en la ONU “una amenaza militar absolutamente ilegal y totalmente inmoral que viola la Carta de la ONU, los derechos de Venezuela como Estado soberano e incluso las propias leyes de Estados Unidos”.

El viernes, Kamla Persad-Bissessar, la primera ministra de Trinidad y Tobago, país situado frente a las costas venezolanas, respaldó nuevamente el despliegue estadounidense, esta vez durante la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Trinidad y Tobago agradece especialmente la presencia militar estadounidense en el sur del Caribe”, dijo. Tachó de “malévolos” a los cárteles y los responsabilizó de la “destrucción social”.

El simulacro de emergencia

Por lo tanto, Maduro convocó para hoy sábado a partir de las 09H00 locales (05H00 GMT) un simulacro para la “preparación del pueblo ante catástrofes naturales o ante cualquier conflicto armado que pudiera haber”, al aludir a las “amenazas” de Estados Unidos.

La convocatoria llega tras fuertes sismos del miércoles y la madrugada del jueves que no dejaron víctimas, pero sí nerviosismo en un país poco acostumbrado a terremotos.

La movilización de hoy sábado se suma al reclutamiento de voluntarios para la Milicia, una rama de la Fuerza Armada integrada por civiles. También han sido convocados ejercicios militares en cuarteles y jornadas de entrenamiento militar en barriadas populares.

Maduro exhibió el martes una carpeta roja en la que se leía: “Decreto por el cual se declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional”.

El viernes afirmó que el decreto de “conmoción externa” ya está listo y pasará a consulta. Señaló que es un “instrumento constitucional” que tiene en sus manos “por si la patria es agredida militarmente”.

La legislación venezolana indica que “podrá decretarse el estado de conmoción exterior en caso de conflicto externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones”.

Una vez decretado, se “tomarán todas las medidas que se estimen convenientes, a fin de defender y asegurar los intereses, objetivos nacionales y la sobrevivencia de la República”.