La grave amenaza de Maduro: esto hará si Venezuela “es agredida militarmente”

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que está “listo” para activar el “estado de conmoción exterior” si Venezuela es agredida militarmente y ha asegurado que el país cuenta con una fuerza militar “cohesionada y capacitada para preservar la paz”.

“El decreto de conmoción exterior, que está listo, sigue el proceso de consulta jurídica y social, se le va a consultar pronto a Consejo Nacional de Soberanía y Paz el texto auténtico, que como instrumento constitucional tengo en mi mano por si la patria es agredida militarmente cosa que esperamos con el favor de Dios no ocurra”, dijo el dictador venezolano en declaraciones recogidas por la cadena estatal VTV.

Durante la misma alocución, el chavista presentó esta medida como un instrumento que permitirá que “toda la nación (...) tenga el respaldo, la protección y la activación de toda la fuerza de la sociedad venezolana” ante “cualquier ataque” contra el país, al tiempo que ha recordado que, “frente una amenaza es obligación de cualquier persona —investida o no de autoridad— defender a la Patria”.

Previamente, Maduro hizo alarde del grado de unidad y preparación de las Fuerzas Armadas venezolanas y aseguró que su capacidad para afrontar posibles desafíos a la seguridad y estabilidad del país es “plena”.

“Hoy contamos con una fuerza militar cohesionada y con plena capacidad de despliegue para preservar la paz, la estabilidad, la integración y la soberanía. En perfecta simbiosis con el Sistema Defensivo Territorial, la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) permanece vigilante, lista para proteger cada rincón de Venezuela”, dijo Maduro en un mensaje compartido en Telegram.

En esta línea, el líder del régimen venezolano agregó que “solo a través de la lealtad y el compromiso inquebrantables se puede salvaguardar (la) patria” y apeló no solo a sus connacionales, sino también al resto de países del Caribe a “trabajar en conjunto por la paz de la región”.

“Venezuela tiene las puertas abiertas a la cooperación conjunta con otros países para proteger los territorios del mar Caribe. Vamos a trabajar por la paz, por la soberanía siempre. Todos somos guerreros, guerreros de la luz, guerreros de Bolívar”, dijo, incidiendo en que está dispuesto a “todo” por la paz, “pero con dignidad, soberanía y con las riquezas intactas”.

Estas declaraciones llegan después de que el propio Maduro asegurara que su Ejecutivo estaba valorando declarar el “estado de conmoción exterior” para responder a las “amenazas y agresiones” de Estados Unidos, en medio de la escalada de tensiones entre ambos países desde el despliegue hace semanas de buques de guerra de Washington en aguas del Caribe y los posteriores ataques contra varias lanchas presuntamente cargadas de droga que han dejado al menos 14 muertos.

Por su parte, el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, denunció ante la Asamblea General de la ONU el intento por parte de Estados Unidos de “propiciar un cambio de régimen” en Venezuela con el objetivo de “robar” su “riqueza petrolera y gasífera”.

“Como a Venezuela no se le puede acusar de tener armas de destrucción masiva o armas nucleares, hoy inventan vulgares y perversas mentiras que nadie cree, ni en Estados Unidos ni en el mundo, para justificar una millonaria amenaza militar atroz, extravagante e inmoral”, dijo el representante venezolano.