Mundo
Estados Unidos ataca otro supuesto barco narcotraficante en la costa de Venezuela. Cuatro personas fueron dadas de baja
El mensaje publicado por el Secretario de Guerra, mostró el momento en que la embarcación fue bombardeada.
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció este viernes un nuevo ataque en el Caribe frente a la costa de Venezuela contra una presunta narcolancha, con un balance de 4 muertos, en un mensaje en la red X.
“El ataque se realizó en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela, mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente”, indicó el comunicado, acompañado con un video.
Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025
Información en desarrollo...