Suscribirse

Mundo

Estados Unidos ataca otro supuesto barco narcotraficante en la costa de Venezuela. Cuatro personas fueron dadas de baja

El mensaje publicado por el Secretario de Guerra, mostró el momento en que la embarcación fue bombardeada.

Redacción Mundo
3 de octubre de 2025, 5:11 p. m.
Pete Hegseth y el ataque contra una supuesto narco-lancha venezolana.
Pete Hegseth y el ataque contra una supuesto narco-lancha venezolana. | Foto: AP / Captura de Pantalla de X.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció este viernes un nuevo ataque en el Caribe frente a la costa de Venezuela contra una presunta narcolancha, con un balance de 4 muertos, en un mensaje en la red X.

“El ataque se realizó en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela, mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente”, indicó el comunicado, acompañado con un video.

Información en desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Dayro Moreno vive fuerte crisis; confesión estremece al fútbol colombiano: “Muy duro”

2. Primicia: Procuraduría inspeccionará el Dapre tras denuncias de funcionario que estaría promoviendo protestas contra la ANDI

3. Presidente Petro sigue opinando sobre las operaciones militares cerca de Venezuela: “Los narcos viven en EE. UU., Europa y Dubái”

4. Un coronel (r) y un mayor de la Policía irán a juicio disciplinario por posibles vínculos con Papá Pitufo

5. Reconocido chef se debate entre la vida y la muerte tras resultar herido en intento de robo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Donald TrumpEstados UnidosVenezuelaNicolás Maduro

Noticias Destacadas

EE.UU.

Horror en California: hombre mata a su esposa porque no recuperó su figura tras dar a luz y desata debate global

Pete Hegseth y el ataque contra una supuesto narco-lancha venezolana.

Estados Unidos ataca otro supuesto barco narcotraficante en la costa de Venezuela. Cuatro personas fueron dadas de baja

Redacción Mundo
Un joven alpinista de 23 años murió al caer desde El Capitan, mientras realizaba una ascensión en solitario con cuerda

Impactante muerte de ‘influencer’ alpinista durante transmisión en vivo: cayó de un peligroso muro en el Parque Nacional Yosemite

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.