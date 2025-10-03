Estados Unidos estaría listo para atacar al régimen de Nicolás Maduro, según el ‘Washington Examiner’

El reciente fortalecimiento militar estadounidense alrededor de Venezuela ha despertado alarmas en la dictadura de Nicolás Maduro. El Washington Examiner sostiene que los estrategas militares de EE. UU. consideran que ya cuentan con suficientes fuerzas para tomar y mantener puntos estratégicos dentro de territorio venezolano, como puertos y aeródromos dentro del vecino país.

Aunque el Pentágono no ha hecho pública una confirmación total del plan, hay indicios de que los preparativos van más allá de simples ejercicios antidrogas. Un informe oficial del Departamento de Defensa describe un ejercicio reciente frente a las Islas Vírgenes.

“Seis aviadores de tácticas especiales se lanzaron en paracaídas al Caribe con una lancha neumática… Once controladores de combate y paracaidistas de rescate más saltaron directamente a un aeropuerto desde el mismo avión”. Esta maniobra, según se asegura, simuló la toma de un aeródromo en un contexto táctico combinado.

Donald Trump ya le había declarado la guerra a los carteles vinculados con el tráfico de droga. | Foto: GETTY y X/@agusantonetti

El Washington Examiner indica que EE. UU. ya movilizó barcos de guerra, aviones furtivos F-35 y unidades de la Infantería de Marina para una proyección excepcional. Puerto Rico ha sido señalado como punto logístico clave para estos movimientos.

“En pocas palabras, las fuerzas estadounidenses en Puerto Rico y sus alrededores, cuyo núcleo terrestre es un batallón de infantería de marina, están listas para lanzar operaciones de toma territorial en territorio venezolano. Podrían contar con el apoyo de ataques sorpresa de unidades de infantería aerotransportada desde Estados Unidos”, manifestó el medio estadounidense.

Además, medios como NBC han informado que la administración Trump ha dado instrucciones al Pentágono para que planifique ataques sobre objetivos vinculados con los cárteles en Venezuela, aunque se reconoce que estas operaciones serían “relámpago” y no necesariamente intentos de ocupación permanente. Por su parte, Trump no ha descartado públicamente acciones más agresivas contra el régimen venezolano.

El régimen de Nicolás Maduro ha aumentado la fuerza militar en medio de presiones de Estados Unidos. | Foto: AFP

En respuesta a este escenario, el régimen venezolano ha elevado su nivel de alerta. El Gobierno denunció vuelos de cazas F-35 cercanos a sus costas como provocaciones ilegales y acusó a EE. UU. de “acoso militar”. También Maduro insinuó que podría decretar un estado de emergencia para responder a una eventual agresión.