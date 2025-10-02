Suscribirse

Mundo

Video muestra operación con fuego real cerca de Venezuela: impactantes imágenes de ejercicios militares en el Caribe

Estados Unidos compartió su ejercicio militar en medio de las tensiones con Venezuela.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

3 de octubre de 2025, 1:21 a. m.
EE.UU. despliega más de 4.000 marines en ejercicios militares en Puerto Rico, en plena tensión con el régimen de Maduro y el Cartel de los Soles.
Así fue el entrenamiento de SOUTHCOM en el Caribe. | Foto: x/@Defence_Index

Este jueves, 2 de octubre, la cuenta oficial de X del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) difundió diferentes imágenes de sus entrenamientos militares.

En un video de apenas 20 segundos se muestran escenas capturadas desde aire, tierra y mar, lo que convierte la pieza en una exhibición del poderío militar.

Contexto: El “barco fantasma” de EE. UU. aparece cerca de Venezuela: crece el temor por ataque en Sudamérica

El contenido audiovisual estaba acompañado del mensaje: “Las Fuerzas Militares estadounidenses realizaron un entrenamiento que incluyó un ejercicio con fuego real con sistemas de armas navales en el mar Caribe”.

Este mensaje reafirma los objetivos de SOUTHCOM, una división especial del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuya principal función es brindar apoyo a la seguridad de América Central, el mar Caribe y el sur del continente.

El comunicado concluyó con la frase: “Las Fuerzas Militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión, en operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y como una de las prioridades del presidente Donald Trump”.

En el video se aprecian soldados sobrevolando selvas, navíos realizando disparos de práctica, helicópteros y aviones en ejercicios de coordinación y lanchas ejecutando maniobras.

Todo esto ocurre en medio de una fuerte crisis entre Estados Unidos y Venezuela, motivada principalmente por la ‘seguridad nacional’, una de las principales preocupaciones de Donald Trump en su segunda llegada al poder.

Contexto: Trump “le acaba de enviar un mensaje a Maduro”: excomandante del Comando Sur analizó ataque a embarcación narco en el Caribe

El presidente ha insistido en reforzar este apartado mediante dos ejes principales: la lucha contra el narcotráfico y el control de la inmigración irregular.

Respecto al narcotráfico, la Casa Blanca concluyó que el mayor exportador de drogas ilegales hacia territorio estadounidense es supuestamente el denominado Cartel de los Soles, cuya procedencia se ubica en Venezuela.

Washington acusa directamente a Nicolás Maduro de ser el líder de dicha organización criminal, la cual estaría integrada por altos mandos del Ejército venezolano.

Contexto: Destructor naval de Estados Unidos fue avistado a 50 km de las costas de Venezuela

En respuesta, el gobierno de Trump ha realizado varios movimientos estratégicos para limitar al máximo las operaciones de este grupo delictivo.

Una de las medidas más sonadas fue aumentar la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, la cifra más alta ofrecida por Estados Unidos por un criminal.

Paralelamente, se desplegaron navíos, aviones e incluso un submarino nuclear en puntos estratégicos del Caribe, con el objetivo de frenar las operaciones del Cartel de los Soles.

La tensión entre ambas naciones continúa en aumento, mientras la Casa Blanca insiste en que estas acciones son necesarias para salvaguardar la seguridad del hemisferio occidental y, sobre todo, para evitar que el narcotráfico siga permeando su territorio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tabla de posiciones del Mundial Sub-20: así queda Colombia tras el agónico Nigeria vs. Arabia Saudita

2. Karina García fue vista con otro hombre tras terminar con Altafulla: “Pasó de Twingo a Ferrari”

3. Trump recorta proyectos clave en Nueva York y California: estos son los afectados

4. Video muestra operación con fuego real cerca de Venezuela: impactantes imágenes de ejercicios militares en el Caribe

5. Atlético Nacional, en riesgo de perder a seis figuras: esta es la situación

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosVenezuelaNicolás Maduro contra Donald trump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.