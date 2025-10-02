Mundo
Video muestra operación con fuego real cerca de Venezuela: impactantes imágenes de ejercicios militares en el Caribe
Estados Unidos compartió su ejercicio militar en medio de las tensiones con Venezuela.
Este jueves, 2 de octubre, la cuenta oficial de X del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) difundió diferentes imágenes de sus entrenamientos militares.
En un video de apenas 20 segundos se muestran escenas capturadas desde aire, tierra y mar, lo que convierte la pieza en una exhibición del poderío militar.
El contenido audiovisual estaba acompañado del mensaje: “Las Fuerzas Militares estadounidenses realizaron un entrenamiento que incluyó un ejercicio con fuego real con sistemas de armas navales en el mar Caribe”.
Este mensaje reafirma los objetivos de SOUTHCOM, una división especial del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuya principal función es brindar apoyo a la seguridad de América Central, el mar Caribe y el sur del continente.
Demonstrating readiness and lethality: @USNavy and @USMC forces conducted training, including a live-fire exercise with naval weapons systems, in the Caribbean Sea. U.S. military forces are deployed to the Caribbean in support of the #SOUTHCOM mission, @DeptofWar-directed… pic.twitter.com/33wANxUOOk— U.S. Southern Command (@Southcom) October 2, 2025
El comunicado concluyó con la frase: “Las Fuerzas Militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión, en operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y como una de las prioridades del presidente Donald Trump”.
En el video se aprecian soldados sobrevolando selvas, navíos realizando disparos de práctica, helicópteros y aviones en ejercicios de coordinación y lanchas ejecutando maniobras.
Todo esto ocurre en medio de una fuerte crisis entre Estados Unidos y Venezuela, motivada principalmente por la ‘seguridad nacional’, una de las principales preocupaciones de Donald Trump en su segunda llegada al poder.
El presidente ha insistido en reforzar este apartado mediante dos ejes principales: la lucha contra el narcotráfico y el control de la inmigración irregular.
Respecto al narcotráfico, la Casa Blanca concluyó que el mayor exportador de drogas ilegales hacia territorio estadounidense es supuestamente el denominado Cartel de los Soles, cuya procedencia se ubica en Venezuela.
Washington acusa directamente a Nicolás Maduro de ser el líder de dicha organización criminal, la cual estaría integrada por altos mandos del Ejército venezolano.
En respuesta, el gobierno de Trump ha realizado varios movimientos estratégicos para limitar al máximo las operaciones de este grupo delictivo.
Una de las medidas más sonadas fue aumentar la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, la cifra más alta ofrecida por Estados Unidos por un criminal.
Paralelamente, se desplegaron navíos, aviones e incluso un submarino nuclear en puntos estratégicos del Caribe, con el objetivo de frenar las operaciones del Cartel de los Soles.
La tensión entre ambas naciones continúa en aumento, mientras la Casa Blanca insiste en que estas acciones son necesarias para salvaguardar la seguridad del hemisferio occidental y, sobre todo, para evitar que el narcotráfico siga permeando su territorio.