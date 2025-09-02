Suscribirse

Trump “le acaba de enviar un mensaje a Maduro”: excomandante del Comando Sur analizó ataque a embarcación narco en el Caribe

James Stavridis excomandante supremo de los Aliados de la OTAN, contó detalles en articulo publicado por Bloomberg

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

3 de septiembre de 2025, 12:55 a. m.
Crucero clase Ticonderoga USS Lake Erie (CG-70)
El despliegue militar de Estados Unidos en Venezuela podría no ser lo que parece. | Foto: X/@SA_Defensa

Para el exmiembro del Comando Sur, James Stavridis, el envío de los diferentes buques, misiles e inclusive un submarino militar por parte de Estados Unidos con dirección a cerca de las fronteras marítimas venezolanas con el fin de limitar el narcotráfico no es más que un engaño.

Puesto que para él se necesita de un plan con mayor estrategia y dedicación para erradicar la entrada ilegal de diferentes tipos de drogas a EE. UU.

Contexto: Trump revela prueba reina del tráfico de drogas desde Venezuela: “Ataque letal”

Comenzando por el hecho de que, según Stavridis, la mayor parte del contenido que trafica el Cartel de los Soles se traslada a través de la costa oeste de Sudamérica y se hace de manera aérea, por lo que no se puede hacer mucho desde la actual zona de despliegue en la que se encuentran los activos del ejército norteamericano.

Pero para el almirante retirado de la Marina de Estados Unidos, esto no se trata de una estrategia mal planteada, sino más bien de enviar un mensaje directo al régimen de Nicolás Maduro.

EE.UU. despliega más de 4.000 marines en ejercicios militares en Puerto Rico, en plena tensión con el régimen de Maduro y el Cartel de los Soles.
EE.UU. tambien desplegó más de 4.000 marines en ejercicios militares en Puerto Rico. | Foto: x/@Defence_Index

Puesto que para Stavridis, no sirve de mucho el tipo de armas que se movilizaron en cuanto a destruir aviones o barcos con los que se trafiquen, sino que son más para “destruir infraestructura petrolera y gasífera crucial para la generación de ingresos para Venezuela.”

Por lo que puede que para el exjefe del Comando Sur, el ataque a un barco que transportaba droga y provenía de territorio venezolano no es más que un supuesto, porque para él las fuerzas armadas estadounidenses se preparan para un golpe de mayor impacto.

Contexto: Maduro envía ‘mensaje de paz’ a Donald Trump: dice que no le tiene “ninguna animadversión” y que es “su único aliado”

La posibilidad de que este sea el plan original del gobierno Trump aun es incierta, teniendo en cuenta que no hay algo que pueda respaldar las afirmaciones del también columnista de Bloomberg.

Pero para Stavridis todo se reduce a un tablero de ajedrez en el cual Trump ha iniciado atacando con bastante fuerza, como elevar la recompensa por quien suministre información para la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Contexto: Marco Rubio intentaría convencer a Donald Trump de atacar a Maduro, aunque habría inesperada oposición en la Casa Blanca

De igual forma, el apoyo que han expresado diferentes territorios a la política de cara al narcoterrorismo que ha instaurado el presidente Donald Trump simboliza una jugada que pone en jaque todo el régimen que existe en la actualidad en Venezuela.

Por ello, se avecinan horas críticas en la política mundial que está a la expectativa de cómo terminará este conflicto.

