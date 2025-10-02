Mundo
Régimen de Maduro denuncia “aproximación” de aviones militares de Estados Unidos a Venezuela
De acuerdo con la dictadura, cinco cazas estadounidenses están cerca a las fronteras venezolanas.
Venezuela denunció este jueves, 2 de octubre, que cinco cazas estadounidenses “se han atrevido a acercarse” a costas del país caribeño, en medio de la crisis por el despliegue militar que Washington hizo en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico.
En declaraciones en la televisión estatal, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que el sistema de defensa aéreo venezolano “detectó más de cinco vectores”, que definió como “aviones de combate”.
Estados Unidos movilizó hace casi un mes 10 aviones F-35 a Puerto Rico, como parte de estas maniobras, que incluyen igualmente la movilización de ocho buques de guerra.
El presidente Nicolás Maduro ha tachado esta movilización de asedio y amenaza.
“El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas”, afirmó Padrino. “Los estamos viendo. No nos intimida la presencia de estos vectores”, agregó.
Información en desarrollo…