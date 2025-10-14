Diosdado Cabello lanza amenaza a EE. UU.: confirma apoyo de “fuerzas militares” de otros países al régimen, esta sería la misión

En una de las recientes ruedas de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, la mano derecha de Maduro, Diosdado Cabello, lanzó una nueva amenaza al gobierno de Donald Trump tras la escalada de tensiones con Estados Unidos.

El ministro del Interior y de Justicia de Venezuela, quien también es directivo del PSUV, pidió ayuda a los países de la región y “del mundo” a apoyar a Venezuela en caso de una invasión al país para extraer del poder al dictador Nicolás Maduro.

Cabello hizo un llamado “a que los pueblos del mundo puedan organizarse para defender nuestro país” y aprovechó el discurso para asegurar que “Venezuela está siendo agredida y toda la ayuda que nos puedan brindar, bienvenida sea”.

🇻🇪 | AHORA: Diosdado Cabello pidió a otros países prestar “toda la ayuda” ante las “agresiones” de EEUU.

La mano derecha de Maduro confirmó que sí se ha presentado “una manifestación de fuerzas militares de esta América que han enviado un mensaje parejo diciéndonos a nosotros que si se meten con Venezuela, ellos van a apoyar a Venezuela”.

Cabello también dijo que los supuestos países que habían mostrado su apoyo militar al régimen de Maduro no eran necesariamente países que estaban “en la misma línea” que Venezuela.

“Países no necesariamente con gobierno cercanos a nosotros, que si hay una agresión contra Venezuela ellos dirán ‘presente’ para apoyar a Venezuela, así que se vendrán los pueblos originarios y las fuerzas militares y policiales de otros países a Venezuela para apoyar a esta patria que lo ha hecho es trabajar en paz”, dijo Diosdado Cabello.

“Por aquí por Venezuela no pasarán, te lo garantizo, ni los Duques, ni los Santos, ni los Pastrana, ni mucho menos los Uribe pasarán por aquí”, dijo.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, hace un gesto durante una conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas el 13 de octubre de 2025. (Foto de Pedro MATTEY / AFP) | Foto: AFP

Venezuela decidió poner las armas en “manos del pueblo” para hacer frente a una eventual incursión de Estados Unidos en el país, agregó el ministro de Interior.

“Según esta Constitución (de Venezuela), el monopolio de las armas lo tiene el Estado, el Estado ha decidido que las armas del país, del Estado, estén en manos del pueblo, para su protección”, dijo.

Mientras tanto, el dictador venezolano, Nicolás Maduro, niega las acusaciones y, en cambio, asegura que Venezuela es sometida a “la amenaza militar más letal, extravagante de la historia”.

En medio de la presencia militar estadounidense, ordenó ejercicios permanentes y llamó al alistamiento militar de civiles que son instruidos en el manejo de fusiles.

Nicolás Maduro y Donald Trump | Foto: Getty Images

Fuerzas militares estadounidenses han destruido al menos cuatro lanchas de presuntos narcotraficantes, con un saldo de 21 muertos. El régimen se ha referido al bombardeo de pequeñas embarcaciones como “ejecuciones extrajudiciales” y una “sentencia de muerte” en altamar.

El viernes Venezuela pidió ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se impida a Estados Unidos cometer un “crimen internacional”.