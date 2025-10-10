Suscribirse

Política

Petro destapó su verdadera intención para que las Fuerzas Militares de Colombia y Maduro se coordinen

El presidente volvió a criticar el plan militar de Estados Unidos para atacar el narcotráfico en el mar Caribe.

Redacción Semana
10 de octubre de 2025, 6:39 p. m.
Nicolás Maduro, Gustavo Petro, mapa de Colombia y Venezuela
Nicolás Maduro, Gustavo Petro, mapa de Colombia y Venezuela | Foto: SEMANA

El presidente Gustavo Petro ha hecho en los últimos días varios cuestionamientos frente a la estrategia militar desplegada por el gobierno de Estados Unidos, por orden del mandatario Donald Trump, en el mar Caribe para atacar el narcotráfico.

Plan que ha elevado la tensión entre Trump y Nicolás Maduro, ya que las autoridades de EE. UU. acusaron al señalado régimen de Venezuela, de tener vínculos con el llamado Cartel de los Soles y organizaciones criminales ligadas al negocio ilegal del tráfico de drogas.

Contexto: El acuerdo secreto que Maduro le habría ofrecido a EE. UU. para evitar un conflicto armado: petróleo, oro y cortar lazos

Sobre esa medida, la administración de Trump ha reportado de manera oficial que se han bombardeado varias embarcaciones, las cuales estarían movilizando droga, que al parecer sale de Venezuela.

Sin embargo, este viernes 10 de octubre, Petro, publicó un mensaje a través de su cuenta personal de X, en el que habló de la supuesta amenaza de una eventual invasión a Venezuela.

Donald Trump y el ataque a la narco lancha en el Caribe
Donald Trump y el ataque a la narco lancha en el Caribe | Foto: Getty Images / Captura de pantalla de Truth Social

Además, criticó el plan militar de Trump de atacar las denominas narcolanchas en el mar Caribe.

No se puede lanzar misiles sobre personas de las que se desconoce su actividad. Por denunciar con un video eso, pusieron preso por años a Julian Assange”, dijo en la publicación.

Además, manifestó el mandatario: “Venezuela no necesita misiles sobre ella ni invasiones; necesita es un diálogo político entre los mismos venezolanos”.

Los presidentes de Venezuela y Colombia coincidieron en el llamado a defender la soberanía regional frente a tensiones en el Caribe.
Nicolás Maduro y Gustavo Petro | Foto: COLPRENSA

Y aprovechó ese mensaje para insistir nuevamente en su idea de sellar una coordinación entre las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia y de Venezuela.

“Colombia propone una coordinación con las fuerzas policiales y militares venezolanas para sacar de la frontera toda actividad mafiosa y proteger nuestros pueblos”, recalcó el jefe de Estado.

La cercanía entre Petro y Maduro se ha evidenciado cada vez más, debido a las posturas y comentarios que ha tenido Petro.

Por ejemplo, en otro mensaje que publicó hace varios días en su cuenta personal de X, dijo de manera directa, pero sin revelar pruebas, que el llamado Cartel de los Soles “no existe” y que es ficticio.

“El cartel de los soles no existe; es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela, lo controla la junta del narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio. Le propuse a EE. UU. y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter”, anotó el pasado 25 de agosto.

Contexto: Reapareció soldado colombiano en Israel con aguda respuesta a Petro: “No sea tan hipócrita”; el video se hizo viral

Finalmente, expresó Petro: “El problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito: la Gran Colombia, potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz”.

