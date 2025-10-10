Uno de los diarios más prestigiosos de Estados Unidos, el NY Times, reveló un artículo en el que habla de un acercamiento secreto que el régimen de Maduro habría intentado tener con la administración Trump, pero como algunos otros, fue rechazado por el gobierno republicano.

Según la publicación, funcionarios venezolanos habrían ofrecido a Trump una “participación dominante en el petróleo y otras riquezas minerales” del país, a cambio de que cesara el enfrentamiento entre ambas naciones en el marco del aumento de las tensiones por el despliegue militar en el mar Caribe.

La oferta habría permanecido en la mesa y el acuerdo se habría discutido desde hace algún tiempo, según fuentes citadas por NY Times. El acercamiento habría tenido lugar entre un alto funcionario de Estados Unidos y los principales asesores del dictador venezolano.

EE.UU. despliega más de 4.000 marines en ejercicios militares en Puerto Rico, en plena tensión con el régimen de Maduro y el Cartel de los Soles. | Foto: x/@Defence_Index

Maduro habría abierto la puerta a la posibilidad de ofrecer “abrir los proyectos de petróleo y oro existentes y futuros” para que empresas estadounidenses pudieran verse beneficiadas, y también “revertir” el flujo de exportaciones de petróleo venezolano de China a Estados Unidos.

Según el diario, el régimen venezolano también le habría ofrecido recortar los contratos de energía y minería del país con empresas de países aliados como China, Irán y Rusia.

Según el diario norteamericano, la administración Trump “terminó rechazando las concesiones económicas de Maduro e interrumpió la diplomacia con Venezuela la semana pasada”, Esta medida prácticamente anuló el acuerdo, al menos por ahora, según fuentes cercanas a la discusión.

Publicación del diario NY Times. | Foto: NYTIMES

Por otro lado, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una reunión de emergencia en Nueva York a solicitud de Venezuela, que denuncia una “escalada de agresiones” por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

El pedido de Caracas fue apoyado por China y Rusia, miembros del Consejo y dos de sus principales aliados internacionales, confirmó a la AFP una fuente diplomática.

Venezuela pidió la reunión al advertir “que las acciones de Estados Unidos en las últimas semanas, que incluyen destructores misilísticos, aviones de combate, tropas élite y un submarino nuclear cerca de las costas venezolanas, ponen en claro peligro la zona de paz en América Latina y el Caribe”.

“Venezuela ha solicitado formalmente una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante la grave escalada de agresiones y despliegue militar sin precedentes de los Estados Unidos en el Caribe”, indicó la cancillería.

Estados Unidos sigue desplegando fuerza militar en el Caribe | Foto: Fotomontaje SEMANA

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el 23 de septiembre en la Asamblea de Naciones Unidas que Estados Unidos usa su poderío militar para destruir supuestas redes de narcotráfico que vincula con el presidente venezolano Nicolás Maduro.