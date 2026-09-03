Video | Operativo en el que cayó jefe del narcotráfico del Tren de Aragua en Colombia

En el marco de una operación coordinada entre el Gaula de la Policía Nacional, la Dirección de Inteligencia Policial, la Fiscalía General de la Nación y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), se logró la captura en Manizales de Richard José Espinal Quintero, alias Coty, señalado como el principal enlace del narcotráfico de la organización terrorista transnacional Tren de Aragua.

Contra el capturado pesaba una notificación roja de INTERPOL emitida para 196 países, así como una orden de captura por los delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, tráfico de armas y municiones y extorsión agravada.

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Diez meses de seguimiento e incursión en Manizales

Las investigaciones permitieron determinar que alias Coty ingresó a territorio colombiano hace cuatro años con la misión específica de estructurar y coordinar las rutas para el envío masivo de cargamentos de cocaína y heroína desde los departamentos del Magdalena y La Guajira hacia mercados estratégicos en Estados Unidos, Centroamérica y Europa.

Cae en Manizales alias Coty, jefe de narcotráfico del Tren de Aragua. Foto: Policía Nacional

Tras 10 meses de labores de inteligencia y el despliegue de capacidades técnicas, las autoridades lograron ubicar el paradero del delincuente en un exclusivo apartamento de la ciudad de Manizales, inmueble que empleaba estratégicamente como centro de descanso y refugio para evadir el cerco policial.

Alianzas delictivas y nexos con el narcotráfico

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados en el proceso, alias Coty se desempeñaba como hombre de confianza de alias Giovanni, quien asumió la conducción del Tren de Aragua tras la muerte de Niño Guerrero. En su rol como jefe del ala de narcotráfico de la red, Coty ejercía un dominio directo sobre la costa Caribe colombiana.

Cae en Manizales alias Coty, jefe de narcotráfico del Tren de Aragua. Foto: Policía Nacional

Para blindar el tráfico de estupefacientes en la región, el capturado pactó alianzas criminales con otros grupos armados ilegales con presencia en la zona: “Habría establecido alianzas con estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, con el propósito de garantizar el transporte y envío de sustancias estupefacientes”.

Debido a su protagónico rol en el crimen organizado internacional, en el año 2025 fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Caída de su principal colaborador y judicialización

Durante el mismo despliegue táctico fue capturado alias Patón, considerado el hombre de confianza de Coty y quien de igual forma era buscado internacionalmente mediante circular roja de INTERPOL.

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Tras 10 meses de investigación, la Policía Nacional, a través del @GaulaPolicia y la Dirección de Inteligencia Policial, en coordinación con @FiscaliaCol y la @DEAHQ , retuvó en Manizales a alias… pic.twitter.com/848HOhvOvm — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) September 3, 2026

La investigación señala a Patón como el responsable del aprovisionamiento de armas para el grupo, la administración de rutas logísticas y el mando en confrontaciones armadas contra bandas rivales.

A ambos procesados se les atribuye la participación en actividades de legitimación de capitales, adquisición de material bélico y extorsión. Con este resultado, las autoridades asestan un golpe decisivo a las capacidades operativas y financieras del Tren de Aragua en el continente.