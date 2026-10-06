Carlos A. Giménez aviva la tensión con España tras el anuncio electoral de Pedro Sánchez

El congresista republicano Carlos Antonio Giménez lanzó este lunes una dura crítica contra el Gobierno español de Pedro Sánchez, después de que el presidente anunciara elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

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A través de su cuenta oficial en X, Giménez afirmó que el Gobierno “socialista-comunista” de España tendría poco interés en resolver la crisis de vivienda.

También sostuvo que, en Estados Unidos, interpretan las medidas sobre vivienda como una forma de desviar la atención de la crisis en Ceuta y de los escándalos de corrupción que rodean al Ejecutivo de Sánchez. La cuenta corresponde oficialmente al congresista de Florida, según la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Un mensaje publicado este lunes desde Washington reavivó las críticas contra Pedro Sánchez en medio de una jornada decisiva para España. Foto: AP Photo/Bernat Armangue

Las declaraciones se producen horas después de que Sánchez confirmara el adelanto electoral. El mandatario justificó la decisión en la necesidad de conseguir una mayoría parlamentaria progresista más amplia que le permita avanzar con reformas pendientes, especialmente en asuntos sociales y de vivienda.

El anuncio llegó después de una derrota parlamentaria de dos decretos relacionados con la vivienda. La falta de respaldo dejó al Ejecutivo ante mayores dificultades para sacar adelante su agenda, en medio de una legislatura marcada por la fragmentación política.

La vivienda se ha convertido en uno de los principales focos de presión sobre el Gobierno.

En septiembre, Sánchez presentó el primer portal del parque público estatal de vivienda, con 800 viviendas disponibles y otras 1.500 previstas para incorporarse próximamente. El Gobierno también aseguró haber movilizado más de 120.000 viviendas de alquiler asequible.

Sin embargo, las medidas no han cerrado el debate. Las protestas por el costo de la vivienda y el rechazo parlamentario a los decretos terminaron convirtiéndose en factores políticos que precedieron a la convocatoria electoral.

Giménez también vinculó su crítica con la situación de Ceuta. Desde finales de julio, la ciudad autónoma afronta una crisis migratoria que llevó al Gobierno español a reforzar la coordinación institucional. Según la Moncloa, el 25 de agosto se declaró la “situación de interés para la seguridad nacional” para responder a la emergencia.

“Que no quepa duda: al gobierno socialista-comunista corrupto de #España no le puede importar menos la vivienda”, escribió Massie en X Foto: AP Photo/Antonio Sempere

Sánchez ha defendido que la respuesta debe combinar seguridad, cooperación con Marruecos y respaldo europeo. En una comparecencia ante el Congreso, afirmó que la unidad institucional era fundamental para superar la crisis.

El mensaje de Giménez adquiere relevancia por su posición política. El congresista de Florida es miembro del Partido Republicano y forma parte de los comités de Seguridad Nacional y Servicios Armados de la Cámara de Representantes. También figura como integrante del Caucus de Amigos de España.

La publicación del legislador estadounidense no representa una posición oficial del Gobierno de Estados Unidos, sino una valoración política individual.

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Su mensaje refleja cómo los asuntos internos de España —vivienda, migración y estabilidad parlamentaria— han comenzado a generar eco en el debate político estadounidense y en las redes sociales.