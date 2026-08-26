Donald Trump suspende las citas para visas de inmigrantes en todo el mundo. Estos serán los afectados

La administración de Donald Trump ordenó a embajadas y consulados de Estados Unidos en todo el mundo suspender temporalmente las entrevistas para visas de inmigrante mientras los funcionarios consulares reciben capacitación sobre las nuevas directrices para evaluar si un solicitante podría convertirse en una “carga pública”, un criterio que puede impedir la obtención de la residencia permanente.

La medida, confirmada por el Departamento de Estado en diálogo con varios medios estadounidenses, implica la reprogramación de entrevistas ya agendadas para quienes se encuentran en etapas avanzadas de procesos migratorios, generando incertidumbre entre miles de solicitantes que habían sido citados en las próximas semanas.

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“A principios de agosto lanzamos una iniciativa de capacitación global en todas nuestras embajadas y consulados del mundo. Para facilitar esta capacitación intensiva, se ajustarán las citas para los servicios de visado”, señaló un funcionario del Departamento de Estado en declaraciones recogidas por medios estadounidenses.

Según la normativa migratoria estadounidense, una persona puede ser considerada inadmisible si las autoridades concluyen que probablemente dependerá de determinadas ayudas públicas una vez llegue al país. La capacitación busca que los funcionarios consulares apliquen de manera uniforme los nuevos lineamientos para hacer esa evaluación.

La suspensión de las citas para visas de inmigrante sería temporal. Foto: Colprensa

El Departamento de Estado indicó que las jornadas de formación se desarrollarán durante esta semana en la mayoría de las sedes diplomáticas, aunque no precisó cuándo serán reprogramadas las entrevistas aplazadas ni cuánto tiempo podrían extenderse los retrasos.

Es de recordar que las visas de inmigrante son aquellas que permiten a un extranjero ingresar a Estados Unidos con el objetivo de establecerse de forma permanente y obtener la residencia legal, conocida como green card.

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Estas categorías incluyen principalmente los procesos de reunificación familiar (como cónyuges, padres o hijos de ciudadanos estadounidenses), las visas patrocinadas por empleadores para trabajadores calificados, la Lotería de Visas y algunos programas especiales.

A diferencia de las visas de turismo, negocios o estudios, que son temporales, las visas de inmigrante están dirigidas a personas que buscan vivir de manera permanente en territorio estadounidense.

Filas para citas de visa en la embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Foto: Getty Images

La decisión se produce en medio del endurecimiento de la política migratoria impulsada por Trump durante su segundo mandato. En los últimos meses, la administración ha incrementado los controles sobre distintos programas migratorios, tanto para inmigrantes permanentes como para visitantes temporales.

La suspensión temporal de entrevistas se suma a otra medida revelada esta semana, como el plan para revocar hasta 200.000 visas de turismo y negocios a extranjeros que ingresaron legalmente a Estados Unidos y posteriormente solicitaron asilo. Según documentos obtenidos por la agencia Associated Press, la iniciativa podría convertirse en la mayor cancelación masiva de visas en la historia del país.

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Los cambios también se producen después de que Washington implementara requisitos más estrictos para algunas categorías de visas de trabajo, ampliara la revisión de antecedentes de solicitantes y reforzara los controles sobre estudiantes y otros extranjeros que buscan permanecer en territorio estadounidense.

Mientras tanto, los solicitantes afectados deberán esperar una nueva notificación de las embajadas y consulados locales para conocer la fecha en que podrán retomar sus trámites migratorios con los Estados Unidos.