NACIÓN

Si tiene cita en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, ojo a este anuncio

Quienes tenían citas de visado deben estar pendientes de las indicaciones que entreguen desde la Embajada de los Estados Unidos.

Redacción Nación
17 de octubre de 2025, 4:22 p. m.
El trámite para el visado humanitario se realiza en la Embajada de EEUU en Colombia
Sede de la Embajada de EE. UU. en Bogotá | Foto: Embajada de Estados Unidos en Colombia

A través de un comunicado, la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá anunció que hoy viernes, 17 de octubre, operará con personal reducido y no brindará servicios consulares de rutina después de la 1:00 p. m.

Lo anterior, debido a algunas marchas que se llevarán a cabo en inmediaciones a esta Embajada.

Contexto: El Senado paralizado y las visas en riesgo: así golpea la crisis política de EE. UU. a los colombianos

“La Embajada de EE. UU. operará con personal reducido y no brindará servicios consulares de rutina después de la 1:00 p. m. de mañana, 17 de octubre, debido a las grandes manifestaciones y las interrupciones del transporte en los alrededores de Bogotá, incluyendo las inmediaciones de la Embajada. Las protestas podrían extenderse hasta la noche”, anunciaron puntualmente desde la Embajada de los Estados Unidos.

No obstante, destacaron que estarán atentos a cómo avanzan dichas protestas y, en función de lo que vaya pasando, proporcionarán actualizaciones, si es necesario.

Teniendo en cuenta lo anterior, hay quiénes se preguntan qué pasará con las citas que tenían programadas en la Embajada de Estados Unidos, para después de la 1:00 p. m.

Contexto: Visa K-1 para prometidos: requisitos, costos y proceso

Vale mencionar que, teniendo en cuenta dichas marchas, desde la Embajada también aprovecharon para entregar unas recomendaciones a los ciudadanos estadounidenses:

  • Evite las multitudes y las protestas.
  • Esté atento a su entorno.
  • Use pocas o ninguna joya y lleve pocos objetos de valor.
  • Mantenga un perfil bajo.
  • Evite usar su teléfono celular en público.
  • No se resista físicamente a ningún intento de robo.
  • Mantenga las puertas del auto cerradas y las ventanas cerradas.
  • Esté atento a los medios de comunicación locales para obtener actualizaciones.

Las marchas en Bogotá hoy viernes, 17 de octubre

A través de su página web, la Alcaldía de Bogotá anunció cuáles son las movilizaciones programadas para este viernes.

  • 9:00 a. m.: evento cultural con reivindicaciones; conmemoración del día de la diversidad étnica y cultural de la nación. Plaza de Bolívar. Convoca: Pacto Histórico MAIS
  •  10:00 a. m.: evento cultural con reivindicaciones: Miradas y tejidos de las mujeres indígenas en Bogotá. Parque de los Periodistas. Convoca: Comunidad Indígena Embera Katío, Chamí y Dóvida.
  • 3:00 p. m.: plantón: Miradas y tejidos de las mujeres indígenas en Bogotá. Parque El Renacimiento. Convoca: Polo Democrático Alternativo.

