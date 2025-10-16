Suscribirse

BOGOTÁ

¿Hay marchas en Bogotá este jueves 16 y viernes 17 de octubre?

Los ciudadanos deben estar atentos para tomar vías alternas.

Redacción Nación
16 de octubre de 2025, 2:00 p. m.
Marchas primero de mayo en Bogotá, Plaza de Bolívar
Conozca las actividades que se llevarán a cabo. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Diariamente en Bogotá se llevan a cabo marchas o actividades culturales, algunas de las cuales terminan afectando la movilidad. Por esa razón, los ciudadanos que salen a trabajar, estudiar o a realizar otro trámite, deben estar atentos para evitar contratiempos.

Contexto: Trágico accidente en Bogotá: motociclista murió arrollado por llanta de un SITP; esto es lo que se sabe

“Es por esto que la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá”, resaltaron desde la Alcaldía.

A continuación, las marchas programadas para el jueves 16 y el viernes 17 de octubre:

Jueves 16 de octubre de 2025

  • 2:00 p. m.: Evento cultural con reivindicaciones: movilización cierre Semana por la Paz #38. Plaza de Bolívar. Convoca: Universidad Javeriana, Redepaz, Cinep, Fundación Fe y Alegría, Ficonpaz y Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Paz.
  • 2:30 p. m.: evento cultural con reivindicaciones: Celebremos el Cierre de la Semana Plaza de la Democracia. Convoca: Universidad Javeriana y Redepaz.
  • Por confirmar: evento cultural con reivindicaciones; acto artístico de conmemoración de los 22 años de la Operación Orión. Plaza de Bolívar. Convoca: Bordanzas por las memorias.

Viernes 17 de octubre de 2025

  •  9:00 a. m.: evento cultural con reivindicaciones; conmemoración del día de la diversidad étnica y cultural de la nación. Plaza de Bolívar. Convoca: Pacto Histórico MAIS
  •  10:00 a. m.: evento cultural con reivindicaciones: Miradas y tejidos de las mujeres indígenas en Bogotá. Parque de los Periodistas. Convoca: Comunidad Indígena Embera Katío, Chamí y Dóvida.
  • 3:00 p. m.: plantón: Miradas y tejidos de las mujeres indígenas en Bogotá. Parque El Renacimiento. Convoca: Polo Democrático Alternativo.
Contexto: TransMilenio se adapta a una Bogotá en obra: “Pedimos paciencia a los ciudadanos”

Teniendo en cuenta las anteriores marchas, desde la Alcaldía de Bogotá entregaron unas recomendaciones.

  • Manténgase informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
  • Planee sus rutas con anticipación y tenga en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
  • Si participa en una manifestación, hágalo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.

