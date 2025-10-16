Suscribirse

Movilidad hoy en Bogotá, caos por accidente donde murió motociclista este jueves, esto es lo que se sabe

Las autoridades ya se encuentran en la zona levantando el cadáver y realizando las primeras pesquisas.

Redacción Nación
16 de octubre de 2025, 12:46 p. m.
Accidente en la Avenida Rojas, en Bogotá, deja una persona muerta.
Accidente en la Avenida Rojas, en Bogotá, deja una persona muerta. | Foto: Foto 1: @patrulleroefra / Foto 2: API

Con una tragedia se despertó la ciudad de Bogotá durante la mañana de este jueves, 16 de octubre. En un grave accidente de tránsito, un motociclista perdió la vida después de ser arrollado por un bus del SITP.

De acuerdo con los primeros reportes, todo ocurrió hacia las 5:50 a. m. en la Avenida Rojas, sentido norte - sur, a la altura de la calle 55. La situación desató congestión vehicular mientras que se realizaba el respectivo levantamiento del cadáver.

Accidente de tránsito en la Avenida Rojas.
Accidente de tránsito en la Avenida Rojas. | Foto: API

No se tiene mucha información sobre qué fue lo que ocurrió en esta zona de la capital del país. Hasta el momento, se sabe que la moto y el bus iban por la misma vía y en el mismo sentido cuando, lamentablemente, se presentó el siniestro vial.

Todavía no se conoce si se trató de alguna imprudencia por parte de los dos conductores, por lo que las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para poder esclarecer lo ocurrido.

En algunos videos que se han conocido por medio de las redes sociales, se observa la triste escena: la moto y el cadáver quedaron debajo de una de las llantas del vehículo de transporte público.

Tras lo ocurrido, algunos testigos intentaron ayudar a la víctima, pero ya era demasiado tarde, murió en el sitio tras las graves heridas que le ocasionó el bus. De inmediato, los transeúntes dieron aviso a las autoridades.

Hasta el punto llegaron uniformados de tránsito y un grupo de criminalística para realizar el levantamiento del cadáver y hacer las primeras pesquisas del caso. Por ahora, no se ha entregado mayor información, por lo que se desconoce la identidad de la persona que murió en este hecho.

La situación también desató una gran congestión vehicular en esta zona, mientras que las autoridades tenían acordonado el sitio para adelantar todas las labores. Por ello, pidieron a los conductores tomar vías alternas.

La Secretaría de Movilidad confirmó que hacia las 8:00 de la mañana se ha ido retomando con normalidad el tránsito en esta vía.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en lo corrido del 2025 en la ciudad de Bogotá han muerto 399 personas por cuenta de accidentes de tránsito. Esto representa una disminución del 6 %, cuando por las mismas fechas había 405 víctimas fatales.

Las autoridades de tránsito le han hecho un llamado constante a los conductores para que respeten las normas, especialmente lo relacionado con los límites de velocidad, y de esta forma evitar al máximo cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo la vida de los actores viales.

