Tres personas murieron, entre ellas dos aprendices del Sena, en trágico accidente en el Urabá antioqueño

Como Alex Esmit Chaverra Salas y Luz Felicia Segura Terán fueron identificados los dos aprendices del Sena que murieron en un trágico accidente, sucedido al mediodía de este lunes en el Urabá antioqueño.

Alex cursaba la tecnología en implementación de infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones en el Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico de Apartadó, mientras que Luz Fenicia era estudiante del técnico en ejecución de programas deportivos del Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico de Apartadó.

Tres personas muertas y cinco heridas deja accidente de tránsito en la vía Urabá - Medellín. | Foto: Redes sociales

Ambos iban como pasajeros en el bus que movilizaba a unas 25 personas de la delegación del SENA que iba a Medellín al Encuentro Regional Recreo Deportivo de Aprendices SENA, programado en el Complejo Central de la Minorista.

El accidente sucedió en la vía Chigorodó–Mutatá. Las autoridades de tránsito indagan qué provocó la colisión entre el bus de servicios especiales que transportaba a los estudiantes con otro automotor.

Tras la colisión, cinco personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas a centros médicos de la subregión para brindarles apoyo profesional.

“De acuerdo con la información reportada por las autoridades y el equipo institucional en territorio, en el hecho resultaron cinco personas heridas: el profesional de deportes de Bienestar al Aprendiz, la enfermera de Bienestar al Aprendiz del Centro y tres aprendices, quienes se encuentran fuera de peligro. El conductor de la empresa transportadora fue trasladado a la Clínica Panamericana para su atención”, informó el Sena.

La troncal a Urabá estuvo cerrada temporalmente mientras les prestaban los primeros auxilios a los lesionados y realizaban las inspecciones necesarias para determinar las responsabilidades.

En Apartadó, de dónde provenían los dos estudiantes fallecidos, esperan el traslado de sus cuerpos para darles el último adiós.

Sobre la tercera persona que falleció en el accidente aún no ha trascendido su identidad.