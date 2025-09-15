Suscribirse

Cali

Denuncian asesinato de jugador aficionado tras accidentado partido de fútbol en Cali: carro en el que se movilizaba fue atacado a tiros

La víctima era conocida como África, un talentoso jugador del Distrito de Aguablanca.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 12:56 a. m.
Asesinan a futbolista aficionado conocido como 'África' tras brutal riña en un partido en Cali.
Un jugador de fútbol aficionado, conocido como África, fue asesinato a tiros la tarde del domingo en inmediaciones de la cárcel de Villanueva, en Cali.

Según testimonios de personas consultadas por SEMANA, los hechos ocurrieron como retaliación por una brutal pelea que se dio en una cancha de fútbol del sector conocido como El 18, en la vía que de la capital vallecaucana se va hacia Buenaventura.

“Salieron unos jóvenes a jugar fútbol hasta el kilómetro 18, a mostrar de qué estaban hechos, a demostrar su talento, a disfrutar de un deporte que sin duda alguna mueve pasiones, desafortunadamente ese encuentro terminó en tragedia”, narró Germán Cortés, un reconocido influencer caleño en sus redes sociales.

En su mismo perfil, el hombre dio a conocer un video del enfrentamiento a golpes entre varios futbolistas aficionados.

Sin embargo, el trágico hecho no sucedió en esa cancha de fútbol.

“Los muchachos a los que atacaron iban en un carro, ya de regreso al Distrito cuando los venían persiguiendo en motos y carros y los atacaron a bala. Hay tres heridos y una persona muerta”, dijo una fuente consultada por este medio.

“Desafortunadamente, ese encuentro, que debería ser un escenario de paz, terminó en tragedia”, indicó Germán en su publicación.

Esta noche de lunes, varias personas se acercaron hacia el barrio Comuneros 1, donde se estaría llevando a cabo el velorio de África.

Las autoridades aún no se han pronunciado sobre este hecho. SEMANA intentó hablar con la Policía de Cali, pero no obtuvo respuesta.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, responde por la ola de violencia que azota a la ciudad y lanza pullas al Gobierno Petro por su estrategia de seguridad.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, responde por la ola de violencia que azota a la ciudad y lanza pullas al Gobierno Petro por su estrategia de seguridad. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Por ahora, se conoce el video de la gresca en la cancha de fútbol. Incluso, se pide a las autoridades que investiguen qué pasó realmente en ese partido de fútbol aficionado.

En marzo de 2025, el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, expresó su preocupación ante el alto índice de asesinatos en esa ciudad.

Contexto: ¿Por qué están aumentando los asesinatos en Cali, Medellín y Barranquilla? Las hipótesis generan alarma

Es que solo en enero y febrero fueron ultimadas 164 personas. “Es inaceptable que la violencia siga cobrando vidas en nuestra ciudad. Estamos viendo un aumento significativo en los homicidios, principalmente en sectores donde la presencia de estructuras criminales es más fuerte. Es momento de reforzar la seguridad y ejecutar estrategias integrales para atacar las causas de raíz”.

El alcalde, Alejandro Eder, tomó recientemente la decisión de militarizar la ciudad, luego del atroz atentado de las disidencias en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez.

Contexto: “He ordenado la militarización de Cali”: estas son algunas de las medidas decretadas por Alejandro Eder tras el atentado

