Aumenta el precio de la visa americana: este es el nuevo costo y la fecha de vigencia que deben tener en cuenta los colombianos

En Estados Unidos fue aprobado un proyecto de ley que aumenta el precio de la visa americana, para ciertas categorías, el cual se verá reflejado a partir del próximo miércoles, 1 de octubre, coincidiendo con el inicio del nuevo año fiscal en el país norteamericano.

Actualmente, la taifa para solicitarla visa es de 185 dólares: más de 720.000 pesos colombianos. Ahora, con la implementación de la denominada Visa Integrity Fee (Tarifa de integridad de visa), que tendrá un costo de 250 dólares, la solicitud alcanzo los 435 dólares, es decir, aproximadamente 1.700.000 pesos colombianos.

La nueva tarifa aplica a partir del 1 de octubre. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El presidente Donald Trump propuso un “Gran y hermoso proyecto de ley” fiscal en el que, entre otras medidas, implementa este nuevo requisito para la solicitud de visa de turismo y negocios, para estudiantes y con fines de formación vocacional, para intercambios culturales, y para las categorías relacionadas con trabajo temporal y actividades especializadas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó el nuevo precio para la visa americana, en medio del incremento de personas que se han presentado a la embajada, ya sea por diferentes razones, como viajes de vacaciones, trabajo o para asistir al Mundial de Fútbol 2026.

Las personas deben llenar el formulario DS-160 para poder realizar el pago. | Foto: Getty Images

De acuerdo con la información de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, los solicitantes deben llenar el formulario DS-160, en el cual harán el pago correspondiente y concretarán las dos citas: en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) para tomar las huellas biométricas, y para presentarse a una entrevista con un agente cónsul, quien aprueba o niega el documento legal.

Ante la gran cantidad de solicitudes, las citas para presentarse ante el consulado tienen espacio dentro de meses, por la que la embajada ha detallado que cada martes se abren nuevas fechas, a las 9 de la mañana, para programar o modificar la entrevista.

Hay diferentes métodos para realizar el pago de la solicitud. | Foto: agencia 123rf

“La demanda de visas de turismo es muy alta, y no todos los que buscan reprogramar su cita la obtendrán. Sin embargo, todos los martes los solicitantes tendrán la oportunidad de intentarlo nuevamente“, se lee en la página oficial de la institución estadounidense.

Cabe resaltar que los connacionales que hayan solicitado el documento antes del 1 de octubre, no se verán afectados por la nueva tarifa.