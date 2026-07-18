El líder supremo de Irán arremete contra Donald Trump por incumplir el alto el fuego

El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, cargó este sábado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que criticó por el incumplimiento del alto el fuego previsto en el Memorándum de Entendimiento pactado entre ambas partes.

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“Las reiteradas violaciones de los compromisos del Gran Satán (Estados Unidos) en lo relativo al Memorándum de Entendimiento firmado entre los presidentes de Irán y Estados Unidos demuestran una vez más la insignificancia y la nulidad de la firma del presidente de Estados Unidos”, afirmó Jamenei en un mensaje difundido por los medios oficiales iraníes.

El dirigente iraní reprochó a Washington el “acoso, totalitarismo y barbarismo” como “partes inseparables de la ideología y la práctica estadounidenses”.

“Hoy, el Gran Satán reveló de nuevo su auténtica faz, sin máscaras, con una nueva experiencia de crímenes y traición que demuestran la naturaleza mentirosa, ilógica, no fiable y vil de Estados Unidos”, remarcó.

Se observan vehículos aéreos no tripulados (UAV) de fabricación iraní, el Shahed-136, durante una concentración militar en el centro de Teherán, Irán Foto: NurPhoto via Getty Images

Jamenei considera que Estados Unidos busca “provocar una guerra” con “costes más altos y mayor deshonor. Debería saber que la querida nación de Irán y el Frente de la Resistencia tienen lecciones inolvidables para él con la valentía de los combatientes del Islam y el sello de los valientes de la región del sur”.

El líder iraní apeló también a la unidad y censuró las críticas a las autoridades, porque “el enemigo no debe percibir ninguna señal de debilidad”. Estas críticas pueden partir de la sinceridad y la buena voluntad, deseables en principio, argumentó, pero afectan a la “unidad y cohesión sociales. Si atendemos a estas precauciones, el enemigo será derrotado inevitablemente”.

El mensaje recordó de nuevo a su padre y predecesor, Alí Jamenei, muerto en un bombardeo israelí el 28 de febrero, primer día de la ofensiva militar estadounidense-israelí, y agradeció a cada una de las personas que recordaron al exmandatario, tanto dirigentes nacionales e internacionales como personas de a pie.

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Este mismo sábado, el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Qaribabadi, anunció la suspensión formal del Memorándum de Entendimiento o Memorándum de Islamabad y, por tanto, del alto el fuego entre las partes en respuesta a los ataques estadounidenses. “Hemos suspendido nuestros compromisos y no vamos a aplicarlos. Estamos ocupados defendiendo nuestro país”, señaló.

Por otra parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, criticó los recientes ataques estadounidenses y, en concreto, el bombardeo contra la Torre de Vigilancia Marítima Chabahar, “una construcción civil dedicada a la seguridad y la navegación marítima” que fue “deliberadamente atacada por Estados Unidos” el pasado jueves.

Luego de los ataques registrados en el estrecho de Ormuz, las operaciones militares se reanudaron en Irán. Foto: @realDonaldTrump-Truth Social.

El Departamento de Defensa estadounidense publicó “orgullosamente” imágenes del hundimiento de la torre, según el portavoz. “Si hubieran podido, probablemente habrían emitido el letal ataque con misiles sobre el colegio de Minab y la masacre de civiles en Lamerd con el mismo escalofriante orgullo”, reprochó Baqaei.

La pasada noche, Estados Unidos bombardeó instalaciones eléctricas y bombas de desalinización en Bunyi, dejando a 10.000 personas sin agua potable, denunció. “Con cada puente, torre e instalaciones civiles derrumbadas, no solo quedan reducidos a escombro el acero y el hormigón, sino también la postura moral de Estados Unidos”, argumentó antes de comparar estos ataques con “los atentados terroristas que utilizaban para justificar sus guerras y ocupaciones”.

Irán informó de ataques en respuesta a estos bombardeos contra las posiciones de Estados Unidos en la región, concretamente contra la base militar jordana de Muwaffaq Salti, donde murieron al menos dos militares estadounidenses.

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Bahréin confirmó ataques contra instalaciones “vitales” civiles, sin concretar más, mientras que Kuwait dio cuenta de ataques contra una central eléctrica e instalaciones de agua. Arabia Saudí no informó de ataque alguno a través de su agencia de noticias oficial.

Estos incidentes se producen en medio de la reanudación en la última semana de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos que están a punto de hacer descarrilar el Memorándum de Islamabad, un acuerdo marco preliminar de negociaciones firmado por ambos países el pasado 17 de junio.

*Con información de Europa Press