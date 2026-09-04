Fuertes temblores vuelven a sacudir a China: reportan sismos en menos de 24 horas

En menos de 24 horas, varias zonas de China fueron sacudidas por fuertes temblores. Aunque hasta el momento no se han reportado posibles víctimas ni daños materiales, los sismos registrados superaron los 5 grados de magnitud.

Potente terremoto se registra en Alaska: las autoridades, en alerta por réplicas en la costa

El sismo más fuerte se registró el jueves 3 de septiembre, a las 11:39:42 UTC, con una magnitud de 5.4. Según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó en Jiangyou.

Aunque fue catalogado como un sismo superficial, con una profundidad inferior a 30 kilómetros, esta condición puede favorecer que el movimiento sea percibido con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro.

Las coordenadas del movimiento sísmico se ubicaron aproximadamente en los 31,85 grados de latitud norte y 104,51 grados de longitud este, de acuerdo con los registros reportados. Además, las autoridades y organismos especializados mantienen el monitoreo de la zona para determinar si se produjeron afectaciones y verificar la posible ocurrencia de réplicas.

Por su parte, un segundo movimiento telúrico, de menor magnitud que el anterior, alcanzó los 5,2 grados y se registró a las 17:04:40.769 UTC del mismo día. En esta ocasión, el epicentro se ubicó en Dunhuang, China, según el reporte del USGS.

Dos fuertes temblores sacudieron a China. Foto: Getty Images

Cabe recordar que, en los últimos días, una situación de emergencia se registró en la frontera entre Nepal y China luego del colapso de un glaciar de alta montaña. El desprendimiento generó una enorme masa de hielo, rocas y sedimentos que descendió por la ladera y desencadenó una devastadora riada que arrasó todo a su paso y dejó centenares de muertos.

La avalancha de hielo y rocas impactó el río Lhende Khola, ubicado en la zona montañosa fronteriza entre Nepal y el Tíbet, y provocó inundaciones repentinas de gran velocidad. El fenómeno alcanzó el puerto de Gyirong, en el Tíbet, y también afectó a Nepal, donde destruyó carreteras e inundó poblaciones situadas ladera abajo.