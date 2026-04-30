Líder supremo de Irán asegura que EE. UU. sufrió una “derrota vergonzosa”

El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, afirmó este jueves en un mensaje escrito que Estados Unidos ha sido derrotado en su guerra contra Irán.

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“Hoy, dos meses después del mayor despliegue militar y la agresión por parte de los acosadores del mundo en la región, y la vergonzosa derrota de los planes de Estados Unidos, se está desarrollando un nuevo capítulo en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz”, indicó Jamenei en el mensaje, leído en la televisión estatal.

Jamenei asumió el cargo tras la muerte de su padre, Alí Jamenei, quien murió el 28 de febrero al inicio del operativo israelí-estadounidense. Desde entonces no ha aparecido en público y, según varias fuentes, sufrió heridas durante ese ataque.

El New York Times informó la semana pasada, citando a funcionarios iraníes bajo anonimato, que Jamenei resultó “gravamente herido” en una pierna y el rostro, aunque “mantiene la lucidez mental y está activo”.

El ayatolá Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Colprensa

La televisión estatal difundió el mensaje este jueves con motivo de la fiesta anual del “Golfo Pérsico” en Irán. En el comunicado, el líder supremo agregó que las bases de Estados Unidos en el Golfo, atacadas por Irán en represalia, “carecen de la capacidad de garantizar su propia seguridad, por no hablar de la capacidad de brindar seguridad a sus aliados”.

También elogió lo que denominó “el nuevo marco jurídico y la gestión” iraní del estrecho de Ormuz.

Un diputado confirmó la semana pasada que Irán ya recibió los primeros ingresos de un gravamen aplicado en el estrecho de Ormuz.

Desde el inicio de la guerra, el país permite el paso de un número muy reducido de buques por esta vía marítima, por donde transita en tiempos de paz cerca del 20% del petróleo y el gas natural licuado consumidos en el mundo.

El estrecho de Estrecho de Ormuz permanece cerrado desde el inicio de la guerra. Foto: AP

Irán atacó embarcaciones en la zona como represalia. A esto se suma el bloqueo naval que Estados Unidos mantiene sobre los puertos iraníes para asfixiar las exportaciones de petróleo de la república islámica. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó esta estrategia como “condenada al fracaso” este mismo jueves.

Jamenei también condenó a los “actores exteriores” y aseguró que quienes interfieren desde miles de kilómetros de distancia “no tienen lugar aquí, excepto el fondo del mar”.

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La guerra cumplió dos meses el martes y no muestra señales de un final cercano. Las negociaciones entre ambos países no han logrado un acuerdo en los dos encuentros celebrados en Pakistán.

Mientras tanto, Estados Unidos refuerza su presencia militar en la región. Actualmente mantiene desplegados tres superportaviones: el USS Gerald R. Ford, el USS Abraham Lincoln y el USS George H. W. Bush.

*Con información de AFP.