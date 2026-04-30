Estas son las 10 ciudades más verdes del mundo: una colombiana entra en el top de Time Out

El desarrollo de las ciudades normalmente suele medirse en cómo es su infraestructura, si tiene grandes edificios o centros comerciales masivos. Sin embargo, muchas veces estos espacios suelen convertir a las grandes urbes en lugares secos, llenos de cemento y ladrillo.

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En varias ocasiones, las zonas verdes de las ciudades se dejan a un lado cuando se quiere impulsar su desarrollo. No obstante, estos espacios son clave, puesto que son el hábitat de especies nativas e incluso la gran cantidad de plantas puede ayudar a reducir la contaminación del aire al absorber dióxido de carbono.

Por este motivo, Time Out, junto con Intrepid Travel, realizó una encuesta a más de 24.000 personas en la que evaluó cuáles eran las ciudades con más zonas verdes. Este es el ranking para 2026:

1. Bath, Reino Unido

Rodeada por la campiña de los Cotswolds, la ciudad combina pequeños espacios verdes con grandes áreas como Prior Park. Su planificación urbana prioriza la infraestructura verde con estrategias sostenibles hasta 2035.

Chicago, Estados Unidos. Foto: Getty Images

2. Chicago, Estados Unidos

Con más de 600 parques distribuidos en 8.800 acres, destaca por proyectos innovadores como el Wild Mile, un parque ecológico flotante que recupera ecosistemas de humedal.

3. Montreal, Canadá

Su identidad está ligada al Mont Royal, un parque de 190 hectáreas con alta biodiversidad. La ciudad integra jardines botánicos, humedales y amplias zonas recreativas.

4. Riga, Letonia

El 47 % de su superficie es espacio verde y cuenta con una alta cobertura arbórea. Sus políticas urbanas buscan reducir el efecto de isla de calor y mejorar el microclima.

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5. Melbourne, Australia

Reconocida por su acceso a la naturaleza, la ciudad ha impulsado iniciativas como el monitoreo ciudadano de árboles, reforzando la gestión de su infraestructura verde.

6. Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Ubicada en una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo, integra áreas naturales protegidas como el Parque Nacional de la Montaña de la Mesa, con especies únicas.

Singapur es una de las ciudades con más parques. Foto: Fundación Fernando Botero

7. Singapur, Singapur

Cerca del 50 % de su territorio es verde. Su Plan Verde 2030 incluye la plantación de un millón de árboles y acceso garantizado a espacios naturales en toda la ciudad.

8. Medellín, Colombia

Sus “corredores verdes” han reducido la temperatura urbana en aproximadamente 2 °C, consolidándola como referente en soluciones climáticas basadas en naturaleza.

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9. Estocolmo, Suecia

Pionera como Capital Verde Europea, cuenta con acceso generalizado a espacios naturales y alberga el primer Parque Nacional Urbano del mundo.

10. Hamburgo, Alemania

Su red “Grünes Netz” conecta parques, jardines y vías fluviales. Además, lidera iniciativas de techos verdes con incentivos para ciudadanos y empresas.