Un bosque perdido de China: Un abismo tan profundo que esconde un ecosistema virgen aislado del mundo

En el suroeste de China, una formación geológica desafía la lógica y la imaginación. Se trata del Xiaozhai Tiankeng, considerado el sumidero más profundo del planeta, un gigantesco abismo natural que no solo impresiona por sus dimensiones, sino por lo que oculta en su interior: un bosque completo, aislado del mundo exterior.

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Con una profundidad que ronda los 626 metros y más de 500 metros de ancho, este “pozo celestial” —como se traduce su nombre— podría tener rascacielos enteros en su interior sin dificultad.

Su estructura, además, no es uniforme ya que presenta una forma de doble cráter, lo que indica que su origen fue el resultado de dos colapsos geológicos distintos a lo largo de miles de años.

El proceso de formación de este coloso natural es igualmente fascinante. Durante decenas de miles de años, el agua de lluvia fue erosionando la roca caliza desde la superficie, mientras un río subterráneo excavaba cavidades desde el interior.

Habitan más de 1.200 especies de fauna y flora. Foto: Getty Images

En algún punto, el terreno cedió y dio lugar a esta enorme cavidad, que hoy funciona como un ecosistema completamente independiente.

En el fondo del abismo se desarrolla un bosque subtropical que ha evolucionado en condiciones únicas. La escasa luz solar, la alta humedad y las temperaturas relativamente estables han permitido la aparición de un microclima propio. Allí habitan más de 1.200 especies de plantas, además de animales poco comunes, como el leopardo nebuloso. De este modo es unos de los bosques con mayor biodiversidad.

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Un estudio publicado en 2024 en el Chinese Journal of Plant Ecology revelo que la vegetación de este lugar ha tenido que adaptarse de manera extraordinaria.

Las plantas, por ejemplo, presentan una composición química distinta a la de especies de la superficie ya que contienen menos carbono y mayores niveles de nutrientes como nitrógeno y fósforo. Esto les permite crecer más rápido, aunque con menor eficiencia en el uso de recursos.

Es uno de los bosques más grandes de China. Foto: Getty Images

Estas adaptaciones son clave para sobrevivir en un entorno donde los nutrientes esenciales son limitados y la luz es escasa. Algunas especies han modificado la estructura de sus hojas, mientras otras han desarrollado una mayor capacidad de absorción de nutrientes o ciclos de crecimiento acelerados.

Más allá de su espectacularidad, el Xiaozhai Tiankeng se ha convertido en un laboratorio natural para la ciencia. Su aislamiento ha permitido conservar especies y dinámicas ecológicas que difícilmente podrían encontrarse en otros lugares del planeta.

Este abismo no solo evidencia la fuerza de los procesos geológicos, sino también la capacidad de la vida para adaptarse incluso en los entornos más extremos.