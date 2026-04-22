El humo gris es una imagen común en muchas ciudades. La gran cantidad de gases emitidos por vehículos e industrias da lugar a un fenómeno conocido como smog, una capa que se forma en la atmósfera a partir de una mezcla densa de humo, niebla, dióxido de nitrógeno, óxidos de azufre y compuestos orgánicos volátiles (COV).

Esta capa genera una especie de neblina tóxica que, más allá de reducir la visibilidad, contiene miles de compuestos perjudiciales para la salud humana. Por ello, diversas entidades se encargan de monitorear de manera constante la calidad del aire en distintas ciudades del mundo.

Una de las más reconocidas es IQAir, una empresa suiza líder en tecnología de calidad del aire, especializada en monitoreo y purificación.

A partir de los datos que recopila a nivel global, IQAir elabora rankings que permiten identificar cuáles son los países con mayores niveles de contaminación.

Los vehículos liberan cerca de una quinta parte de los gases de efecto invernadero. Foto: Getty Images

Esta medición se basa en la concentración de partículas finas PM2.5, expresada en microgramos por metro cúbico (μg/m³), un indicador clave para evaluar la calidad del aire y sus riesgos para la salud.

Este es el ranking más reciente de los países más contaminados en el mundo:

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Pakistán (67,3 µg/m³)

Bangladesh (66,1 µg/m³)

Tayikistán (57,3 µg/m³)

Chad (53,6 µg/m³)

República Democrática del Congo (50,2 µg/m³)

India (48,9 µg/m³)

Kuwait (45,7 µg/m³)

Uganda (43,0 µg/m³)

Egipto (40,6 µg/m³)

Uzbekistán (38,1 µg/m³)

En algunos de estos países, especialmente los ubicados en regiones cercanas al desierto del Sahara, la calidad del aire se ve afectada principalmente por el polvo que se levanta durante las tormentas de arena.

La contaminación del aire afecta principalmente a niños y ancianos, causando cerca de 6,7 millones de muertes prematuras anuales. Foto: Thai News Pix/LightRocket via Ge

Sin embargo, en otros casos como el de India, la contaminación está más relacionada con factores humanos, como el uso intensivo de combustibles fósiles y la quema de biomasa para cocinar, lo que libera grandes cantidades de gases y micropartículas al ambiente.

En el caso de Latinoamérica ningún país se encuentra en una situación de extrema contaminación, sin embargo, la mayoría se ubica en el rango de 2 a 3 veces superior del rango recomendado por la Organización Mundial de la Salud, este es el ranking para la región:

Perú (19,1 µg/m³)

México (17,6 µg/m³)

Chile (17,2 µg/m³)

Guatemala (13,0 µg/m³)

Uruguay (11,5 µg/m³)

Colombia (11,1 µg/m³)

Paraguay (10,4 µg/m³)

Brasil (10,0 µg/m³)

El Salvador (8,9 µg/m³)

Nicaragua (8,8 µg/m³)

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La calidad del aire a nivel mundial representa un riesgo latente, ya que solo 13 países cumplen con los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

Cabe recordar que el aire contaminado está asociado a enfermedades respiratorias y cardiovasculares, como el asma, la EPOC, infecciones respiratorias, cáncer de pulmón, cardiopatía isquémica y accidentes cerebrovasculares.