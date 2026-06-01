Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, generó polémica en un evento dedicado a inaugurar la Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal, donde también se encontraba el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

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Rodríguez informó sobre la puesta en marcha de la plataforma digital 0800-Extorsión, una herramienta diseñada para ofrecer un mecanismo que permita reportar irregularidades dentro de las instituciones estatales y, al mismo tiempo, recibir de manera directa las denuncias formuladas por los ciudadanos.

“Diosdado, quiero hacer un anuncio para hacer justicia, quiero y le he pedido al equipo una línea, una plataforma tecnológica 0800-extorsión porque no es justo que policías honestos paguen por aquel que extorsiona a ciudadanos, no es justo”, dijo Rodríguez durante el evento.

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Asegura que fiscales, policías y jueces honestos están pagando las consecuencias por culpa de los funcionarios corruptos.



El show del día, señores y la… pic.twitter.com/zQsEwAKL6E — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) June 1, 2026

“No es justo que fiscales honestos paguen por fiscales que cobran al ciudadano, no es justo que jueces honestos paguen por igual por los jueces que extorsionan a los ciudadanos. No es justo”, dijo la presidenta interina en un acto celebrado con motivo de la presentación de la Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal.

Asimismo, afirmó que confía en “acabar con la matraca y la extorsión”, mientras solicitó el apoyo y compromiso de las instituciones competentes.

En ese sentido, subrayó: “ya basta de manchar la dignidad de organismos, de instituciones que han dado lo mejor de sí en los peores momentos de la violencia política contra Venezuela”, dijo Rodríguez, destacando la importancia de preservar la reputación.

Evento en el que participó la presidenta interina en Venezuela Foto: X/@presidencialve1

“Debemos tener un sistema de justicia a la altura del momento histórico que se juega Venezuela y del sistema moral y ético que merece este país”, dijo Rodríguez.

“Necesitamos una justicia que siente las bases verdaderas, para que cuando se sacuda, como sé que intentarán sacudir la estabilidad, la tranquilidad y la paz de Venezuela, el Estado venezolano este al frente, digno, moral en alto y con profesionales íntegros que defiendan a Venezuela”, aseguró Delcy en su intervención mientras las cámaras enfocaban al público y al ministro Cabello.

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La presidenta interina señaló que la Reforma de la Justicia Penal no representa un desafío complejo, por lo que instó a avanzar en su implementación.

Asimismo, propuso abordar el proceso de manera gradual, atendiendo cada sector y recogiendo sus planteamientos dentro del marco de la Gran Consulta Nacional. “Abramos espacios de diálogo para fortalecer la justicia venezolana”, expresó.