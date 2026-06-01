La llamada de Trump a Netanyahu que generó una ola de reacciones en Israel: “No habrá tropas”

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que Israel no atacará finalmente la capital libanesa, Beirut, como había señalado después de que el mandatario mantuviera una conversación “muy productiva” con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

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Además, Trump habló de un compromiso del partido-milicia chií Hezbolá de no atacar.

“He mantenido una llamada muy productiva con el primer ministro ‘Bibi’ Netanyahu de Israel y no habrá tropas que vayan a Beirut y las tropas que estaban de camino están ya de regreso”, explicó Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

Según informaron a Axios dos funcionarios estadounidenses y una tercera fuente informada sobre la llamada, la llamada no fue tan amable, el presidente Trump arremetió contra Netanyahu por la escalada de Israel en el Líbano.

Durante la llamada, Trump calificó a Netanyahu de “loco” y lo acusó de ingratitud, según dos fuentes. También frenó el plan israelí de atacar Beirut.

El inquilino de la Casa Blanca dijo que también ha mantenido una conversación telefónica “con Hezbolá” y “han accedido a dejar de disparar”. “Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel”, aseveró el mandatario estadounidense.

Netanyahu ha informado más tarde de la llamada con Trump. “He hablado esta tarde con el presidente Trump y le he dicho que si Hezbolá no deja de disparar contra nuestras ciudades y ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut. Esta posición se mantiene”, dijo.

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“En estos momentos, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) siguen operando según lo previsto en el sur de Líbano”, ha añadido sin mencionar sus órdenes anteriores sobre bombardear el sur de Beirut.

Antes, tras el anuncio de Trump, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha destacado que el dirigente estadounidense “ha adoptado nuestra premisa: disparar contra nuestras comunidades implica bombardeos en Beirut”. “Eso es lo que significan esas declaraciones”, aseveró.

Un trabajador libanés de defensa civil observa cómo una excavadora opera en los escombros de un edificio destruido en un ataque aéreo israelí en Beirut, Líbano, el jueves 9 de abril de 2026. Foto: AP

En contraste, el ministro de Seguridad Interior y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Gvir, ha instado a Netanyahu a decir “no” a Trump.

“Usted dijo que un primer ministro fuerte le dice ‘sí’ al presidente de Estados Unidos cuando es posible y ‘no’ cuando es necesario. Es el momento de decirle a nuestro amigo ‘no, presidente Trump’”, dijo en redes sociales.

“Es el momento de hacer lo necesario para atacar a Hezbolá, de desatar las manos de nuestros combatientes y recuperar la seguridad del norte”, ha añadido.

Mientras, desde la oposición, el líder del partido Yesh Atid, Yair Lapid, ha criticado lo que considera sumisión de Israel a Estados Unidos. “Ante todo, estado cliente”, ha difundido el líder opositor en sus redes sociales.

Benjamin Netanyahu. Primer Ministro de Israel Foto: Getty Images

Su principal socio, el ex primer ministro Naftali Bennett, advirtió de que “no hay primer ministro” y criticó a Netanyahu de que no haya podido resolver la vulnerabilidad israelí a los ataques con drones de Hezbolá pese a ser una potencia tecnológica y contar “con las mejores mentes del mundo”.

“Pronto reemplazaremos al gobierno del caos y volveremos a gobernar Israel”, prometió.

Netanyahu anunció durante la jornada que había dado orden de atacar a Hezbolá en Beirut en represalia por los ataques del grupo, como el que costó la vida a un soldado en la zona del castillo cruzado de Beaufort, tomado el domingo por las tropas israelíes.

Naftali Bennett en la 76 sesión de Naciones Unidas. (AP Photo/John Minchillo, Pool) Foto: AP

Posteriormente, el Ejército israelí emitió órdenes de evacuación para Dahiyé, los barrios del sur de Beirut, considerado bastión de Hezbolá, en previsión de nuevos bombardeos.

Con información de Europa Press*