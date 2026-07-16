Trump volverá a ser protagonista en una final de la FIFA: asistirá al España vs. Argentina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá el próximo domingo a la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, según confirmó este jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

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“Su presencia pondrá el broche final a lo que ha sido el Mundial más visto, más seguro y más exitoso de la historia de Estados Unidos”, afirmó Leavitt durante una rueda de prensa.

“Es una conclusión apropiada para un torneo que ha mostrado la capacidad de Estados Unidos para acoger al mundo en el escenario más grandioso”, insistió la portavoz.

Leavitt también informó que Trump participará el viernes en una recepción organizada por la FIFA en la Torre Trump de Nueva York.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Alex Brandon

Aunque el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había adelantado desde junio que Trump asistiría a la final y entregaría el trofeo al equipo campeón, la Casa Blanca no había confirmado oficialmente su presencia hasta este jueves.

Consultada sobre si el mandatario apoyará a Argentina o a España, Leavitt respondió que no lo sabía.

La pregunta surgió después de que Trump criticara la semana pasada al socio europeo durante una cumbre de la OTAN por, según él, no contribuir a la guerra contra Irán.

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Si bien Trump no ha asistido a ningún partido del Mundial hasta el momento, sí protagonizó una de las polémicas del torneo.

A comienzos de julio reconoció que llamó a Infantino para pedir que la FIFA reconsiderara la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado en el partido frente a Bosnia y Herzegovina por los dieciseisavos de final.

Pese a esa gestión, Estados Unidos quedó eliminado en los octavos de final tras perder 4-1 frente a Bélgica.

Donald Trump, presidente de estados Unidos. Foto: AP Photo/Alex Brandon

Trump también ha reivindicado en varias ocasiones el mérito de haber asegurado para Estados Unidos la organización compartida del Mundial de 2026 junto con Canadá y México, una sede que la FIFA otorgó durante su primer mandato.

En paralelo, Infantino ha estrechado su relación con el mandatario estadounidense. En diciembre, durante el sorteo del Mundial celebrado en Washington, le entregó un premio de la paz de la FIFA creado especialmente para esa ocasión, meses antes de que Estados Unidos iniciara acciones militares contra Venezuela e Irán.

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No será la primera vez que Trump participe en la ceremonia de premiación de un torneo de la FIFA. El año pasado entregó el trofeo en la primera edición del Mundial de Clubes disputada en Estados Unidos.

Después de entregar la copa al capitán del Chelsea, Reece James, el presidente permaneció sobre el escenario durante las celebraciones, compartiendo protagonismo con los jugadores del club londinense, quienes observaban con sorpresa su presencia.

Posteriormente, se quedó con una réplica del trofeo en su despacho.

*Con información de AFP.