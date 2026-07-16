Historial de violencia y problemas de salud mental: identifican al agente que asesinó al colombiano Joan Sebastián Durán

El Portland Press Herald identificó este jueves, 16 de julio, como David Michael Brouillette, de 37 años, al agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó y mató al colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, el lunes 13 de julio en la intersección de las calles Pool y Hill en Biddeford, Maine.

La identificación fue realizada por su exesposa, Ashley Brouillette, quien afirmó que el agente la llamó después del tiroteo para pedirle que mintiera y encubriera su reputación.

“Me pedía que mintiera por él y que encubriera su reputación”, dijo Ashley Brouillette al Press Herald en entrevista telefónica. “Le dije que no iba a mentir por él. Y entonces intentó decir que el tiroteo estaba justificado porque el tipo intentó atropellarlo con su coche”.

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La exesposa respondió que había visto videos de Brouillette en el lugar del tiroteo: “En ninguna parte se ve que ese hombre te embistiera con un coche”. Y agregó: “En su cabeza está justificado. Se lo toma con una calma inusual”.

Brouillette, residente en Manchester, Maine, es veterano de guerra, tiene licencia de agente inmobiliario y es un miembro reciente del ICE, contratado este año. Previamente trabajó como oficial de policía en el hospital de veteranos de Togus, en Augusta, y tuvo una breve estadía como guardia correccional en el Centro Correccional de Maine en Windham.

El colombiano murió tras ser baleado en Maine Foto: GETTY

Según registros consultados por el Press Herald, también prestó servicio en dos cortas temporadas en el departamento de bomberos voluntarios de Manchester, de donde fue “removido” por gritar y negarse a seguir las órdenes de un supervisor.

Ashley Brouillette declaró al periódico que decidió hablar públicamente porque en el pasado ya había informado a los superiores militares de David Brouillette sobre sus preocupaciones respecto a su salud mental. También describió comportamiento abusivo durante y después del matrimonio.

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Como evidencia, proporcionó un mensaje de voz que, según ella, su exmarido le dejó en el otoño de 2025, en el que un hombre con dificultad para hablar la menosprecia en repetidas ocasiones y dice: “Deberían cortarte la garganta, sí, deberían”.

En el mismo mensaje agrega: “¿Acaso estoy amenazando con hacerlo? No. Pero, ¿creo que deberían cortarte la garganta o que deberían cortarte las suyas? Sí”.

La hija de ambos, Madison Brouillette, de 18 años, declaró a la Associated Press que su padre también la llamó el miércoles y le dijo que había disparado y matado a Joan Sebastián Durán.

Un familiar que habló con la AP bajo anonimato afirmó que a Brouillette le diagnosticaron trastorno bipolar maníaco y trastorno por déficit de atención en su infancia, que fue rechazado por los reclutadores militares la primera vez que solicitó ingreso por esos diagnósticos y que ingresó al ejército un año después tras dejar de tomar su medicación.

Escenas del asesinato de Joan Sebastián Durán en Maine. Foto: Gregory Rec/Portland Press Heral

El incidente ocurrió el lunes a las 7:00 de la mañana, agentes del ICE intentaban ejecutar una orden de deportación en la zona cuando Durán salió del apartamento familiar en su auto. Según el Departamento de Seguridad Nacional, los agentes intentaron detener el vehículo y un oficial abrió fuego “temiendo por la seguridad pública” cuando el conductor no se detuvo.

Sin embargo, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó posteriormente al senador Angus King que Durán no era el objetivo de la orden administrativa de los agentes.

Videos de cámaras de seguridad muestran el auto blanco de Durán circulando de manera errática por la intersección tras el disparo, como si el conductor hubiera perdido el control, antes de que una camioneta sin identificación lo embistiera para detenerlo. Los agentes sacaron a Durán, aparentemente sin vida, por la puerta del conductor.