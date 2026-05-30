La crisis en Bolivia tras cuatro semanas de protestas y otras seis noticias internacionales

Bolivia atraviesa una fuerte crisis social tras casi un mes de protestas y bloqueos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Campesinos, transportistas, maestros y obreros mantienen movilizaciones en distintas regiones del país, especialmente en La Paz y El Alto, donde ya comienzan a sentirse problemas de abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos.

En medio de la tensión, Paz advirtió que podría recurrir a medidas excepcionales para contener las manifestaciones. “El país necesita orden y esto está llegando al límite (...). El tiempo se acaba. Convocamos al diálogo”, afirmó durante un acto oficial en La Paz.

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Las protestas comenzaron por el deterioro económico, considerado el peor en cuatro décadas, pero con el paso de las semanas evolucionaron hacia reclamos políticos directos contra el Gobierno. Según el Ejecutivo, los bloqueos ya provocan pérdidas cercanas a los 600 millones de dólares. La tensión aumentó luego de que el Congreso eliminara restricciones que impedían al presidente decretar estados de excepción, lo que abrió la puerta a una mayor intervención militar.

Muchos de los sectores que marchan fueron durante años la base social del expresidente Evo Morales, ahora convertido en uno de los principales críticos del Gobierno. Desde el Chapare, su bastión político, Morales calificó las protestas como una “rebelión” contra un “Gobierno sometido” a Estados Unidos.

Frase

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

“No me importan las elecciones de mitad de periodo”

Fue lo que dijo el presidente Donald Trump durante una reunión de gabinete celebrada el miércoles, en medio de las negociaciones con Irán. El mandatario afronta unas elecciones con un panorama adverso, situación que podría dejarlo con un Senado dominado por el Partido Demócrata. cifra

Cifra

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: GETTY IMAGES

4,4 millones de dólares

Es la fortuna que declaró el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, luego de que el Gobierno publicara su declaración patrimonial. La cifra representa un aumento frente a los 2,5 millones de dólares que el mandatario había reportado en 2019.

Foto

Varios manifestantes se han enfrentado contra agentes del ICE en Nueva Jersey. Foto: GETTY IMAGES

Batalla campal

Manifestantes y agentes del ICE protagonizaron fuertes enfrentamientos frente a un centro de detención migratoria en Nueva Jersey. Las protestas surgieron tras denuncias por presuntos malos tratos y una huelga de hambre iniciada por varios detenidos en las instalaciones de Delaney Hall.

Venezuela

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: AFP

Caso archivado

La administración Trump ordenó frenar las investigaciones penales contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, según AP. La decisión habría llegado a fiscales federales de Miami que desde hace años seguían posibles vínculos de la dirigente venezolana con actividades ilícitas.

AP aseguró que la DEA mantenía bajo la mira a Rodríguez desde 2018, aunque Estados Unidos nunca presentó cargos formales. De acuerdo con funcionarios consultados por el medio, la orden busca facilitar los esfuerzos de Washington para estabilizar Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

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Sin embargo, aún no está claro hasta dónde habían llegado los fiscales ni si preparaban una acusación formal. Un portavoz del Departamento de Justicia declaró a AP que “nunca hubo una investigación en su contra que pudiera ser clausurada”.

Cuba

El USS Nimitz fue desplegado en aguas del Caribe. Foto: GETTY IMAGES

¿A un paso?

Luego de una semana marcada por amenazas y crecientes tensiones entre Washington y La Habana tras la acusación contra el exmandatario Raúl Castro, una eventual operación militar estadounidense sobre Cuba parecería estar cada vez más cerca.

Según reportó Politico, citando fuentes dentro de la administración Trump, el Pentágono lleva meses desplegando personal militar y armamento estratégico en el Caribe con el objetivo de preparar una posible ofensiva contra la isla. De acuerdo con el medio, únicamente faltaría la autorización final del presidente Donald Trump.

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Además, la semana pasada Estados Unidos desplegó el USS Nimitz, uno de sus portaaviones más poderosos, en aguas cercanas al Caribe.

Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

Como un roble

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sometió a su examen médico semestral, en el que despejó dudas sobre su estado de salud a días de cumplir 80 años. A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario fue contundente al dar los resultados de los exámenes.

“Acabo de terminar mi examen físico semestral en el Centro Médico Militar Walter Reed. Todo salió PERFECTO. ¡Gracias a los excelentes médicos y al personal! Regreso a la Casa Blanca”, dijo el mandatario republicano.

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Es de recordar que el líder estadounidense fue diagnosticado el año pasado con insuficiencia venosa crónica, una condición frecuente que ocurre cuando las válvulas de las venas no funcionan correctamente. Esto mantiene encendidas las alertas sobre su salud.