RD Congo sorprende a Dinamarca y avisa a la Selección Colombia: no se escondió en amistoso

La República Democrática del Congo se presentó en un partido amistoso y consiguió un meritorio empate 0-0 ante una Dinamarca suave, pálida y sin pólvora. El compromiso se realizó en la ciudad de Lieja, Bélgica, donde el equipo africano avanza en un campamento con sus convocados y figuras en Europa antes de viajar a México.

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El amistoso es de preparación para el Mundial 2026 y los congoleños necesitaban de esta actividad luego de que en España las autoridades cancelaran el juego que estaba programado contra Chile en Andalucía, localidad cercana a Gibraltar.

Impulsados por 23.000 hinchas congoleños, muchos de ellos de la diáspora residente en Bélgica y los países limítrofes, los jugadores africanos dieron una buena imagen en la zona defensiva y advierten a Colombia, que partirá como favorita en el choque en Guadalajara. Mientras RD Congo pudo sostenerse con base de defensa, quedó con algunas dudas en ataque.

Cabe recordar que la República Democrática del Congo jugará en el Grupo K ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, Colombia y la Uzbekistán de Fábio Cannavaro. Los africanos se preparan en las instalaciones del equipo belga Standard de Lieja, como medida ante la epidemia de ébola que vive su país.

Dinamarca vs. Congo. Foto: Getty Images

‘Los Leopardos’, como es llamada esta selección nacional, volarán el viernes a España, donde esperan jugar un segundo y último amistoso a confirmar. Iban a jugar inicialmente ante Chile el 9 de junio, más exactamente en La Línea de la Concepción (Andalucía, sur), pero el partido fue suspendido por la alcaldía de esta localidad por “prudencia” ante la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo.

Congo, rival de Colombia

Pese a la restricción de la alcaldía local, se siguen estudiando alternativas para la posible disputa de ese amistoso y así el Congo pueda seguir preparando sus jugadores para el Mundial 2026.

Por otra parte, Dinamarca no logró clasificar a la Copa del Mundo de Norteamérica al caer en marzo pasado en el repechaje UEFA con República Checa.

Ya en el Mundial 2026, la República Democrática del Congo enfrentará a Colombia el próximo 23 de junio en el estadio Akron de Guadalajara, a partir de las 9:00 p.m., hora colombiana, por la segunda fecha de la fase de grupos.