Un avión perdió la llanta delantera durante el aterrizaje y el momento fue captado en video: las autoridades ya investigan el incidente

Un avión que estaba aterrizando perdió la llanta delantera mientras recorría la pista del aeropuerto. El inusual momento quedó captado en video y fue compartido en redes sociales, lo que ha generado impacto entre los internautas.

Unos segundos después de que el avión de United Airlines tocara el suelo en el aeropuerto de la ciudad de Orlando, en Florida, Estados Unidos, se vio a la llanta rodando por el suelo, mientras la aeronave iba a gran velocidad.

Segundos después del aterrizaje, el avión perdió la llanta delantera. Foto: Tomada de The Sun US

A bordo iban 200 personas y 6 miembros de la tripulación. Tras el accidente, los pasajeros fueron llevados a las instalaciones aeroportuarias en autobuses. No se registraron heridos y las autoridades ya iniciaron una investigación para determinar las causas.

“Los pasajeros están siendo transportados en autobús a la terminal, y nuestro equipo trabaja para remover el avión de la pista”, comentó a la prensa un portavoz de la empresa.

El avión aterrizó con normalidad, pero luego se ve cómo se inclina hacia adelante. De acuerdo con los informes de la prensa, los pilotos intentaron estabilizar el avión. También se detalló que el vuelo del Airbus A321neo despegó desde el aeropuerto de O’Hare, en Chicago, cerca de las 9 de la mañana el pasado domingo, 18 de enero.

Las autoridades están investigando las causas del accidente. Foto: Tomada de The Sun US

De acuerdo con las declaraciones de un portavoz de United Airlines a la revista People, el avión habría sufrido un “problema mecánico al aterrizar” que provocó el difícil aterrizaje en el aeropuerto internacional de Orlando pasadas las 12:30 del mediodía. Además, detalló que la aeronave puede alcanzar hasta 830 kilómetros por hora.

Y otro portavoz de aviación federal agregó que, tras el incidente de la aeronave en Orlando, esta quedó inhabilitada para siguientes operaciones. Las investigaciones preliminares no han descartado un posible error humano del piloto.

Lo sucedido pudo haber provocado un retraso de hasta 45 minutos en los vuelos programados del aeropuerto.

En el avión había 200 pasajeros y 6 tripulantes a bordo. Foto: Tomada de The Sun US

Se le suma que Florida está enfrentando un severo clima que ha complicado las operaciones normales en los aeropuertos. En otros estados, se han cancelado cientos de vuelos debido al clima helado y las ráfagas de viento. El Servicio Nacional de Meteorología reportó vientos de unos 90 kilómetros por hora que pudieron haber afectado algunos aterrizajes.

Aunque United Airlines mantiene un récord general de seguridad según los estándares industriales, la empresa ha estado en el foco de las controversias los últimos meses, pues se han registrado un par de accidentes relacionados con fallas mecánicas. El año pasado, aviones de la compañía enfrentaron 7 incidentes.