Estados Unidos

Viajar en Estados Unidos durante las fiestas podría salir muy caro: estas infracciones pueden generar multas de hasta 17.000 dólares

La administración de aviación ha detallado las conductas que no serán permitidas en los aeropuertos.

Redacción Mundo
16 de diciembre de 2025, 1:31 a. m.
Las autoridades de Estados Unidos han aprovechado para recordar las recomendaciones que los viajeros deben tener en cuenta en los aeropuertos, con el fin de evitar infracciones que pueden resultar en altas multas, en medio de un aumento de operaciones aeroportuarias por los viajes de Navidad y Año Nuevo.

Durante el último mes del año, millones de personas viajan dentro del país o ingresan extranjeros con el objetivo de reunirse con familiares y amigos, o para vacacionar y pasar las fiestas en un lugar distinto a su hogar.

La Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (TSA) ha enfatizado que violar las normas o faltar al respeto a los funcionarios del aeropuerto o a los demás pasajeros puede representar multas de hasta 17.000 dólares.

Contexto: Las publicaciones que podrían cerrarle la entrada a EE.UU. : Gobierno Trump ya revisa celulares y redes sociales de los viajeros

Mediante sus redes sociales, la agencia estadounidense aprovechó para recordar a los viajeros que las conductas inadecuadas no serán toleradas, en especial en épocas de alto flujo, donde además hay probabilidades de modificaciones en los vuelos por el clima o retrasos inminentes.

“Recordatorio: los pasajeros que tengan un comportamiento inapropiado en el control de seguridad o durante el vuelo podrían enfrentarse a sanciones importantes y a un posible proceso penal”, publicó la TSA en su cuenta de X.

Al mismo tiempo, detalló que la Administración Federal de Aviación (FAA) establece las condiciones de las personas que incumplan las normas o que participen en comportamientos disruptivos.

Contexto: Alerta en los aeropuertos: la TSA advierte sobre precauciones que todos los viajeros deben seguir ya

De acuerdo con la FAA, los implicados pueden pasar tiempo en la cárcel. “Los incidentes con pasajeros rebeldes se remiten al FBI cuando está justificado y pueden acarrear una condena por delito grave”, se lee en el sitio web de la agencia de aviación estadounidense.

Aumentan medidas de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos tras escalada en conflicto de Medio Oriente
“La FAA puede proponer hasta USD 43,658 por infracción en casos de pasajeros indisciplinados. Un incidente puede resultar en múltiples multas”, continúa. También detalla que, dependiendo del caso, el viajero puede ser vetado de una aerolínea.

La TSA, en su trino, incluyó una foto en la que se determina que no se permiten amenazas, abuso verbal ni abuso físico de ningún tipo. Según las autoridades, toda persona que amenace o ponga en peligro a los oficiales de seguridad será sometida a sanciones penales y multas superiores a 13.000 dólares.

Unas de las infracciones que pueden desencadenar en penalizaciones son: intentar ocultar líquidos, aerosoles o geles no permitidos en los equipajes; ingresar a una zona estéril sin pasar por los filtros correspondientes, falsificación o fraude en los documentos de viaje; y agresiones verbales y físicas al personal del aeropuerto.

