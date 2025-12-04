La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) emitió una advertencia nacional a los pasajeros que planean viajar en las próximas semanas, instándolos a adoptar medidas básicas pero esenciales para evitar retrasos, confiscaciones y revisiones adicionales en los aeropuertos.

Según la agencia, el repunte de fallas comunes en los controles de seguridad está afectando la eficiencia del proceso y elevando el riesgo de interrupciones en horas pico.

La TSA advierte sobre riesgos digitales en aeropuertos de EE. UU.

La agencia de seguridad aeroportuaria de Estados Unidos, TSA, junto con la FCC, lanzó un llamado urgente a los pasajeros que transitan por terminales aéreas del país: eviten usar cargadores públicos y redes Wi-Fi abiertas.

Las recomendaciones llegan justo cuando el tráfico aéreo se dispara por fin de año y más viajeros dependen de sus dispositivos móviles, de acuerdo a lo que informa Infobae.

Según la TSA, los puertos USB disponibles en salas de espera y gates de aeropuertos podrían estar comprometidos por ciberdelincuentes que instalan software malicioso, una práctica conocida como juice jacking.

Conectarse a estos cargadores públicos podría exponer teléfonos, tabletas o computadoras a robo de credenciales, instalación de malware e incluso el control remoto del dispositivo.

Además, las conexiones de Wi-Fi gratuitas en aeropuertos, aunque son convenientes, suelen carecer de protocolos de seguridad robustos, lo que facilita que hackers intercepten datos sensibles, como credenciales bancarias, correos electrónicos o información personal.

El choicejacking convierte un simple cable en una herramienta para vaciar cuentas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué recomiendan TSA y FCC?

Para reducir los riesgos, las agencias ofrecen varias recomendaciones concretas, como usar únicamente cargadores propios enchufados directamente a tomas de corriente alterna, en lugar de conectarse en puertos USB públicos.

Llevar baterías externas (“power banks”) homologadas, si se necesita recargar dispositivos y utilizar cables de carga que solo transmitan energía, no datos, para impedir la transferencia involuntaria de información.

La alerta coincide con la temporada alta de viajes en EE. UU., cuando el número de pasajeros se incrementa considerablemente y muchos dependen de sus dispositivos móviles para comunicarse, trabajar o entretenerse.

La combinación de dispositivos más potentes, mayor uso de tecnología personal, estaciones de carga pública y redes compartidas ha generado un terreno fértil para ciberdelincuentes.

Por eso, la TSA y la FCC subrayan la corresponsabilidad de los viajeros en la protección de sus datos personales.

Si necesita conectarse a internet, use su propio plan de datos o una red privada segura.